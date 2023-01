Non è mai sceso in campo in nessuna finale, eppure Paolo Orlandoni ha vinto cinque volte la Supercoppa: meglio di lui solo Buffon e Stankovic.

Se pensi a un portiere dominatore della Supercoppa, pensi a Gigi Buffon: sette vittorie tra Juventus e Parma, sempre in campo da protagonista. Eppure c'è un altro portiere che ha fatto la storia di questa competizione, con cinque successi ma un piccolo e non trascurabile dettaglio: non ha mai giocato un minuto.

Stiamo parlando di Paolo Orlandoni, storico terzo portiere dell'Inter tra il 2005 e il 2012, periodo nel quale ha conquistato ben 15 trofei giocando solo 5 partite. Una proporzione di tre titoli per ogni volta in cui è sceso in campo. Lui che ha iniziato la carriera proprio nell'Inter, all'alba degli anni '90, cominciando presto a riempire la sua ricca bacheca con la Coppa UEFA del 1991, conquistata anche in quel caso senza giocare.

La prima Supercoppa è arrivata invece quasi dieci anni più tardi, ma con la maglia della Lazio. Orlandoni era dietro Peruzzi e Marchegiani nelle gerarchie. Ma quello che sembrava potesse essere l'ultimo trofeo della sua carriera è diventato inaspettatamente il primo di una lunga serie. Grazie a una chiamata che non poteva immaginare, quella dell'Inter, che nel 2005 ha deciso di riportarlo a casa per farne il terzo portiere. Ma soprattutto per farne l'uomo spogliatoio per eccellenza della nuova era di trionfi nerazzurra.

"Ricordo ancora quel giorno: ero nella sede di un club di serie B, dovevo trattare un possibile ingaggio, mi arriva una telefonata e... 'scusate, devo andare, il mio posto è là...'"

Sette anni vissuti più da tifoso che da giocatore. Sette anni vissuti da motivatore, allenatore aggiunto e fratello maggiore, in base alle esigenze. Sette anni nei quali, oltre agli Scudetti e allo storico Triplete, ha aggiunto cinque Supercoppe, le stesse vinte da Maldini, Costacurta, Bonucci, Chiellini, Ferrara e Samuel. Una in meno di Stankovic e del recordman Buffon.

Ma rispetto a tutti gli altri può vantare un primato tutto suo. Un record particolare e difficilmente superabile, quello di giocatore ad aver vinto più Supercoppe senza mai giocare. Non è andato mai nemmeno una volta in panchina, ma ha fatto sempre parte della lista dei convocati. Il giusto necessario per potersi mettere la medaglia al collo. Orlandoni faceva parte del gruppo ed i tifosi gliel'hanno sempre riconosciuto.

"Ho realizzato il sogno: non sarò diventato il nuovo Walter Zenga, ma un coro a San Siro per me non è mai mancato. Spero di essere riuscito a ricambiare l'affetto, di essere riuscito a farvi capire che ero semplicemente uno di voi, con la grande fortuna di poter indossare la maglia per giocare e non solo per onorarla, sempre, da tifoso"