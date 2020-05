Il St.Pauli fa la storia: quattro cambi in contemporanea

La mossa del tecnico Luhukay ha però peggiorato la situazione: sotto 1-0, il club della seconda serie tedesca è stato sconfitto per 4-0.

Come tante nuove realtà dovute al coronavirus, servirà semplicemente abituarsi all'idea. Anche nel calcio, oltre alla mancanza di tifosi allo stadio e alle distanze da mantenere, diverse novità sembrano per ora strane, ma pian piano si stanno facendo largo. Come quella della possibilità di fare quattro o cinque cambi.

Dopo lo scorso weekend, che ha visto le squadre di e della seconda serie tedesca andare oltre le canoniche tre sostituzioni, il St.Pauli ha stupito nel secondo turno di recupero durante la fase due della pandemia di coronavirus, durante il match contro il Darmstadt.

Al minuto 61, infatti, il tecnico del St. Pauli ha deciso di operare quattro cambi insieme per provare a recuperare la gara, visto il goal dei padroni di casa del Darmstadt segnato da Honsak nella prima frazione. Praticamente un record, che non ha però aiutato a pareggiare il match. Anzi.

Dopo il quadruplo cambio, il Darmstadt ha infatti trovato la rete altre tre volte, concludendo in goleada dopo tra l'altro aver fatto tre cambi tutti insieme in seguito al raddoppio di Stark. La mossa dell'olandese Luhukay, allenatore del St.Pauli, ha fatto parlare parecchio tra i tifosi di casa, visto e considerando come la gara sia cambiata radicalmente in negativo.