Il Sassuolo perde Muldur: frattura al malleolo e lungo stop

Il club emiliano sarà costretto a fare a meno per diversi mesi del terzino: l'infortunio nello scontro di gioco in area di rigore con Alex Sandro.

Piove sul bagnato in casa Sassuolo. Dopo aver perso Hamed Junior Traoré prima dell'inizio del campionato, l'allenatore dei neroverdi Alessio Dionisi dovrà riunnciare nei prossimi mesi anche a Mert Muldur.

Il terzino destro austriaco di origini turche si è sottoposto nella giornata di oggi ad un intervento chirurgico per ridurre una frattura del malleolo mediale della caviglia destra.

A comunicare l'esito dell'operazione è stato il Sassuolo attraverso una nota ufficiale:

"A seguito del trauma contusivo distorsivo riportato da Mert Muldur durante la gara Juventus-Sassuolo, gli accertamenti radiologici effettuati hanno evidenziato una frattura del malleolo mediale della caviglia destra. Nella giornata odierna si è perciò proceduto a un intervento chirurgico per la riduzione della frattura, intervento svoltosi presso la Clinica Columbus di Milano a opera del Dott. Giacomo Zanon alla presenza del medico sociale del Sassuolo Dott. Riccardo Saporiti. L’intervento è perfettamente riuscito e il calciatore ha già iniziato le terapie e la riabilitazione post intervento".

Il 23enne è finito ko dopo appena 6 minuti della sfida tra Juventus e Sassuolo all'Allianz Stadium, terminata 3-0 in favore dei bianconeri. Muldur si è fatto male in occasione di un contatto sospetto con Alex Sandro all'interno dell'area di rigore, non giudicato falloso dall'arbitro Rapuano.

Il calciatore classe 1999 ha parlato dell'infortunio e ha annunciato di voler tornare presto in campo attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram:

"Sfortunatamente ho subito un infortunio nei primi secondi nella nostra prima gara stagionale. A volte non è facile trovare le giuste parole da dire e la vita ci può sorprendere anche in modo negativ. Ora è tempo di essere forti mentalmente e fisicamente. Proverò a tornare in campo più forte di prima e più velocemente possibile. Ci vediamo presto".

L'infortunio al malleolo costringerà Muldur ad un lungo stop: il ritorno in campo del terzino destro è previsto per il 2023.