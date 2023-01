Il Rubin Kazan punzecchia la Juve: "Nel 2021 disse che 20 milioni erano troppi per Kvaratskhelia"

Il club russo scherza su quanto avvenuto quasi due anni fa, quando i bianconeri avevano chiesto il georgiano del Napoli.

Napoli-Juventus non è ancora finita: o, almeno. Quella sul campo sì, con un 5-1 netto, deciso, destinato a fare la storia dei confronti tra le due squadre: a mettere un altro po' di pepe sulla sfida del Maradona ci ha pensato, però, il Rubin Kazan.

Lo stesso club che ha ingaggiato Khvicha Kvaratskhelia nel 2019, tenendolo in squadra fino al 2022, quando il georgiano ha lasciato la Russia. Il resto è noto.

Così com'è nota l'importanza del suo goal, e della sua prestazione, contro i bianconeri di Masimiliano Allegri nell'anticipo della diciottesima giornata di Serie A: con esultanza caratterizzata dal dito sul naso, per zittire le critiche.

Su Kvaratskhelia, comunque, non c'è stato solo il Napoli, in passato, bravo a bruciare tutti nel 2022: c'era anche la Juventus, ma le cose non sono andate bene.

A svelare i motivi dell'esito negativo della trattativa con il Rubin Kazan, avvenuta nel 2021, lo stesso club russo attraverso il suo profilo Tik Tok.

"Juve nel 2021: 20 milioni sono troppi per lui".

Con le immagini, poi, del secondo goal del match del Maradona: il destro di Kvaratskhelia che ha battuto Szczesny. Con un po' di ironia che, comunque, fa riflettere sul colpo mancato e sui rimpianti della Juventus.