Il ritorno di Dybala: la Juventus ritrova il suo MVP

Lo scorso anno è stato eletto miglior giocatore della Serie A, quest'anno ha faticato. I numeri sono dalla sua parte: con lui è un'altra Juventus.

Gli sono bastati soltanto quattro minuti dal suo rientro in campo per far capire che il premio di MVP della Serie A dell'anno scorso non è stato un caso. Contro il Napoli, Paulo Dybala ha segnato il suo goal numero 99 con la maglia della Juventus. Uno dei più speciali. L'urlo della Joya, la corsa di tutti i compagni ad abbracciarlo, sono l'equivalente di una pagina che si volta. Di un nuovo inizio.

L'ultima partita dell'argentino era quella del 10 ottobre contro il Sassuolo, terminata al 43' dopo un forte dolore al ginocchio. Per tre mesi, Andrea Pirlo ha dovuto fare a meno del proprio numero 10. Non una novità, visto che già ad inizio campionato l'ex Palermo e Instituto aveva fatto i conti con il problema muscolare di fine luglio.

Poi, la lesione del menisco. La terapia. Proprio nel momento più delicato, con la Coppa Italia, le partite decisive in Champions League. In totale, Paulo Dybala non ha potuto giocare 25 delle 42 partite che fino a questo momento ha disputato la Juventus. 19 delle quali saltate per infortunio, 5 volte per scelta tecnica comunque conseguente a problemi fisici o altri acciacchi, una volta per questioni disciplinari. 17 invece le presenze, solo 10 volte da titolare (con 4 goal all'attivo).

I numeri stanno dalla parte della Joya. La sua presenza in campo migliora il rendimento bianconero: una sola sconfitta nelle 17 partite con lui, 5 senza di lui. Stesso discorso per la percentuale di vittorie: 70.6% quando gioca, 60% quando non gioca. E i punti: 2.4 contro 2.0. Cresce anche la media dei goal segnati: 2.2 contro 2.0.

Il goal contro il Napoli, con il suo sinistro chirurgico, rappresenta un punto di ripartenza in una stagione che finora non è stata brillante. Non è ancora riuscito ad essere incisivo nei big match come in passato, se non nella sfida contro il Milan vinta per 1-3 con la doppietta di Chiesa. In quel caso con gli assist, più che con i goal.

Per ripartire, la Juventus ha bisogno anche di Dybala. Per centrare il secondo posto, per arrivare a centrare la vittoria in Coppa Italia. Per salvare una stagione che difficilmente entrerà nella storia bianconera e nella storia personale, ma che può far entrare l'argentino nel club molto esclusivo dei giocatori in tripla cifra con la Juventus. Gli manca solo una rete a quota 100, in 245 partite. In 6 anni. Il suo futuro sembra ancora da scrivere, ma il presente ora è più chiaro.