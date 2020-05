Il rimpianto di Mijatovic: "Volevo portare Tevez al Real Madrid"

La carriera di Carlos Tevez poteva tingersi di blanco. A rivelarlo è Predrag Mijatovic, ex dirigente del con una vera e propria passione per l'Apache.

Mijatovic infatti, in una lunga intervista concessa al programma radiofonico 'Super Deportivo' di Radio villa Trinidad, ha rivelato di essere stato molto vicino all'obiettivo.

"Il giocatore argentino che mi sarebbe piaciuto portare al Real è Carlos Tevez. Quando era al ci eravamo incontrati, lui aveva molta voglia di venire da noi ma come a volte succede nel calcio per una serie di ragioni non fu possibile".

Il serbo però, da grande ex attaccante, non ha dubbi sul fatto che Tevez avrebbe fatto benissimo anche al 'Bernabeu'.

"In quel periodo era il giocatore perfetto per il Real Madrid. Segnava molto, era un leader e un buon compagno. Non si arrendeva mai e lottava per 90' su ogni pallone".