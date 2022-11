Il Rijeka perde 2-7 contro la Dinamo Zagabria: Serse Cosmi esonerato

L'allenatore italiano era stato nominato tecnico della formazione croata a inizio settembre: decisiva la pesante sconfitta in campionato.

Quando il Rijeka solleva dall'incarico Fausto Budicin, la squadra è dentro un vortice a spirale che non solo l'ha fatta finire in fondo alla classifica di SuperSport HNL, ma l'ha buttata fuori dalla corsa alla Conference League.

E' in questo contesto che, a inizio settembre, Serse Cosmi viene nominato nuovo allenatore del club croato, alla ricerca di solidità e continuità.

Per Cosmi è una bella sfida: non allena da giugno 2021, quando ha concluso la sua esperienza sulla panchina del Crotone. E', insomma, un'ottima possibilità di rilancio.

Non è andata bene: no, per nulla. Ed è un peccato: il rendimento, però, dice tutto. Conquista la prima vittoria con il Rijeka un mese dopo il suo arrivo, e soprattutto dopo 3 sconfitte e il pari contro il Sibenik.

Non cambia molto, dopo quel successo: sì, Cosmi vince anche contro il Lokomotiva Zagabria, ma mostra un rendimento altalenante e per nulla sicuro.

Fino alla sfida contro la Dinamo Zagabria: un disastro. Il Rijeka perde 2-7 allo Stadio Rujevica (1-7 fino al 91'): una sconfitta pesantissima che costa la panchina a Cosmi.

Si conclude così l'esperienza croata dell'allenatore umbro, che non ha lasciato il segno e che non è riuscito a cambiare la sfortunata stagione del Rijeka.