Il Reims torna in Europa: "Il nuovo Pogba è a 40 minuti da qui"

Alla scoperta del Reims, che tornerà a giocare in Europa: tradizioni, storia e obiettivi... come quello di lanciare i nuovi Pogba e Mbappé.

In c'è una squadra storica che è tornata alle origini. Si chiama Stade de , la grande rivelazione della , con un impensabile 5° posto confermato dopo la sospensione del campionato causa Covid. Un 5° posto che gli vale il ritorno in Europa, dopo 57 anni.

Europa che il Reims conosce benissimo, avendo giocato ben due finali di quella che allora si chiamava ancora Coppa dei Campioni. Era addirittura la prima edizione, quella del 1955/56, persa in finale contro il di Alfredo Di Stefano.

Era il Reims di Kopa e Fontaine, che tornò nuovamente in finale tre anni dopo, nel 1959, perdendo sempre contro il Real Madrid con Di Stefano ancora protagonista. Quei tempi sono lontanissimi, ma il calcio e champagne a Reims è rimasto.

Champagne è infatti il nome della regione, con Reims come epicentro della produzione del vino spumante più celebre e nobile al mondo. Qui si brinda prima, durante e dopo la partita, quando si vince e anche (soprattutto) quando si perde.

Il Reims in questa stagione è stata l'unica squadra della Ligue 1 a vincere al Parco dei Principi contro il . E' piccola ma con un animo da big: basta pensare che da febbraio a settembre 2019, il Reims ha vinto tutti gli ultimi confronti giocati contro e PSG.

Oggi il Reims non ha campioni del calibro di Kopa, ma sogna di lanciarne di nuovi. L'ambizione non manca e la vicinanza di Parigi (distante appena 150 km) è una risorsa da non sottovalutare nella ricerca di giovani talenti, come confermato dal direttore generale del club Mathieu Lacour.

"I giovani sono importantissimi per noi. Oggi non siamo in grado di comprare attaccanti da 10 o 15 milioni, quindi quell'attaccante dobbiamo formarlo qui. Al momento il bacino di giocatori più importante al mondo si trova a Parigi e noi ci troviamo a 40 minuti dal più grande bacino mondiale. Domani i nuovi Pogba e Mbappé dovranno essere nel nostro settore giovanile. Il nuovo Pogba è a 40 minuti da qui".

Gli ultimi due talenti venuti fuori dal settore giovanile del Reims sono stati Aissa Mandi (ceduto poi al Betis per 20 milioni di euro) e Remi Oudin, che proprio a gennaio ha lasciato il club per trasferirsi al per 11 milioni. Senza dimenticare Predrag Rajkovic, il miglior pararigori d'Europa e secondo portiere per rendimento dietro Alisson.

Non a caso il Reims ha al momento la miglior difesa tra i top 5 campionati europei in condivisione con il , con soli 21 goal subiti. L'obiettivo adesso è alzare l'asticella, con il nuovo Pogba o il nuovo Mbappé. O perché no, tutti e due, da lanciare nella ritrovata vetrina europea.