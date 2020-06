Il PSG scarica Thiago Silva: Milan ed Everton alla finestra

Secondo l'Equipe dal prossimo luglio il brasiliano sarà svincolato: finisce l'era parigina, possibile colpo a parametro zero.

A 36 anni, Thiago Silva comincerà una nuova avventura. Magari torna al suo passato, in , al . Oppure prenderà parte ad una fase della sua carriera. Il centrale brasiliano, infatti, non continuerà con il al termine del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Non c'è ancora l'ufficialità, ma la direzione da parte del PSG secondo l'Equipe è quella di non prolungare il contratto del capitano, uno dei primi ad arrivare in per la rivoluzione del team parigino. Da allora ha vinto tutto in maniera continua a livello nazionale, senza però mai riuscire a sollevare la .

Otto stagioni e più di 300 presenze per Thiago Silva, divenuto a tutti gli effetti una bandiera e una leggenda del PSG, dopo essere stato acquistato dal Milan nel 2012 per 40 milioni di euro. Insieme a lui partiì verso la Francia anche Ibrahimovic, che ha nel frattempo giocato per diverse squadre prima di tornare in rossonero.

La speranza dei tifosi del Milan è che Thiago Silva possa tornare dalla prossima stagione, nonostante l'età: la sua esperienza aiuterebbe i giovani a maturare. Classe 1984, Campione d'Italia a San Siro, ha vinto 23 trofei con la maglia del PSG.

A spingere per Thiago Silva c'è anche l', ma non solo. Vista la possibilità di non pagare il cartellino acquisendolo a parametro zero sono diverse le squadre pronte ad approfittare dell'addio parigino. Ancelotti in prima fila, ma occhio anche ad un, per ora improbabile, ritorno in .

Settimane importanti dunque per Thiago Silva e le sue pretendenti, con il calciomercato delle grandi leghe al via a settembre, ma quello francese già al via nel breve periodo. Prima dell'ufficialità dell'addio, l'ulteriore avvicinamento alla partenza potrebbe essere rappresentato da un colpo del PSG in entrata.