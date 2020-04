Il più forte della Juventus? Douglas Costa stupisce: "Dybala"

Il brasiliano della Juventus ha svelato la sua preferenza riguardo il compagno numero uno: "Poi anche Cristiano Ronaldo".

E' uno dei giocatori di che hanno lasciato l' in queste settimane, trascorrendo la quarantena in patria. Douglas Costa, alla pari dei suoi compagni, tornerà però a nei prossimi giorni, visto il probabile ritorno degli allenamenti a partire da maggio.

Douglas Costa, che nel corso di queste sue stagioni con la è stato spesso costretto ai box per diversi infortuni, conta di poter tornare in campo così da provare ad essere decisivo per i bianconeri, prima dello stop per pandemia di coronavirus in testa alla classifica di Serie A.

Durante una diretta Instagram, Douglas Costa ha evidenziato di essere pronto al ritorno in Italia:

"Spero di tornare presto in Italia, non vedo l'ora di rientrare, anche perché non so più cosa fare qui...".

Douglas Costa ha poi risposto alla domanda sul giocatore più forte della Juventus:

"Il compagno più forte è Paulino, Dybala. Poi ovviamente anche Ronaldo".

A sorpresa la risposta di Douglas Costa è Dybala, anche perchè come evidenziato dallo stesso ex , tra i due c'è una profonda amicizia. Per Cristiano Ronaldo il secondo posto, per provare a diventare il primo nei pensieri del compagno brasiliano in futuro.