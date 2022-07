Il Palmeiras trionfa nella CEE Cup 2022: Thalys stende lo Slavia Praga in finale

La squadra allenata da Lucas Andrade batte 2-1 lo Slavia e vince la decima edizione del torneo. A Thalys il premio NXGN.

Campioni indiscussi, pur con qualche brivido in finale: allo stadio Dolicek di Praga il Palmeiras U19 si aggiudica la decima edizione della CEE Cup vincendo in rimonta contro lo Slavia Praga per 2-1, al termine di una partita equilibrata ed emozionante. Di Thalys, vincitore del premio NXGN come miglior giocatore del torneo, il goal decisivo nei minuti finali.

GOAL

I brasiliani, allenati da un tecnico con idee tattiche estremamente interessanti come Lucas Andrade, hanno dominato il torneo dilagando nella fase a gironi contro Sparta Praga (5-0) e Tigres (7-1), e arrivando alla finale come i vincitori annunciati.

Di fronte uno Slavia Praga che, dopo aver strappato la qualificazione all’atto conclusivo del torneo con una grande rimonta contro la Dynamo Kiev, hanno rinforzato il proprio undici inserendo qualche elemento di maggior esperienza per fronteggiare la superpotenza sudamericana.

A sbloccare il risultato, a sorpresa, sono stati proprio i ragazzi di Titera con Daniel Toula, autore di un gran goal dopo un ‘sombrero’ su un difensore avversario. La reazione del Palmeiras è stata importante e veemente e ha portato prima al pareggio, siglato su rigore da Wendell, e poi al definitivo 2-1 a firma Thalys, uno dei protagonisti assoluti della manifestazione insieme al compagno di squadra Kauan. Da sottolineare anche l’assist illuminante di Vitor Figueiredo, regista e uomo d’ordine del Palmeiras, classe 2006.

Il premio di miglior giocatore ceco della CEE Cup 2022 è stato vinto da David Planka, playmaker dello Slavia Praga; Yuri Avramenko della Dynamo Kiev si è aggiudicato il premio di miglior portiere del torneo mentre il titolo di capocannoniere è stato vinto dall’attaccante messicano del Tigres Isaias Galvan, altra grande stella della manifestazione.