'Il padre del calcio italiano', il libro che racconta Vittorio Pozzo

Il giornalista Dario Ronzulli racconta gesta e vita del leggendario ct della Nazionale, due volte vincitore del Mondiale

Un'icona, una leggenda del calcio italiano e non solo. Vittorio Pozzo è entrato nella storia per essere stato il primo (e ad oggi unico) commissario tecnico nella storia capace di vincere due edizioni (consecutive) dei Mondiali.

Lo ha fatto, ovviamente, alla guida dell'Italia, portata per due volte nel giro di quattro anni sul tetto del Mondo. Prima a Roma, poi a Parigi. Sia nel 1934 che nel 1938. Pagine indelebili scritte da uno dei simboli più fulgidi di questo sport che, oltre ad un palmares che di fatto parla da solo, ha avuto il merito di dare lustro ad un intero movimento fino a quel momento mai salito alla ribalta. Il pioniere della grande tradizione di successi a tinte azzurre.

L'autore Dario Ronzulli, nel suo ultimo libro, l'ha definito il 'padre del calcio italiano' raccontandone gesta, trionfi nel periodo d'oro della Nazionale azzurra, ma anche i grandi dolori, offrendoci una panoramica completa non solo su che cosa ha fatto, ma anche e soprattutto su chi è stato Vittorio Pozzo.

Una figura carismatica, mossa da una smodata passione per il gioco, capace di far valere la propria leadership all'interno di un gruppo che l'ha seguito incondizionatamente lungo il percorso da lui tracciato. Un percorso che ha condotto il tricolore verso la gloria.

Pozzo è stato sì il padre del calcio italiano, ma come narra il giornalista foggiano, è stato anche una persona costretta a confrontarsi con i risvolti negativi che il film della vita può offrire: dal dolore della Grande Guerra vissuta nel servizio di censura militare di Genova, passando per la tragedia di Superga dove fu chiamato a riconoscere i corpi dei giocatori del Grande Torino, sino al triste oblio a cui l'ha inesorabilmente relegato quel calcio italiano che lui stesso aveva reso grande, ma che invece l'ha dimenticato troppo in fretta.



