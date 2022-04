Il Padova vince la Coppa Italia di Serie C: primo trofeo da tecnico per Oddo

Il Padova trionfa nella finalissima di Coppa Italia di Serie C sbancando il campo del Südtirol.

Dopo il pareggio a reti inviolate nel round d'andata disputato all'Euganeo, i veneti si sono imposti nella gara di ritorno riuscendo nell'impresa di sollevare il trofeo. Il primo, da tecnico, per Massimo Oddo.

I biancoscudati hanno trovato il goal partita nel corso del 64' grazie al blitz vincente di Jelenic che ha superato imparabilmente Meli indirizzando la coppa nazionale di categoria verso Padova. Nel finale, il Padova rimane in 10 per il rosso a Kirwan, ma l'assalto tirolese non produce alcun effetto e lo 0-1 regge sino al triplice fischio finale.

Oltre all'incrocio di coppa, le due squadre stanno battagliando anche in campionato con la promozione in Serie B a rappresentare un obiettivo ormai dichiarato.

Al culmine di un torneo letteralmente dominato, il Südtirol ha rallentato nell'ultimo segmento di stagione subendo il clamoroso rientro padovano, con la banda Oddo capace di vincere sette partite consecutive portandosi a due sole lunghezze di distacco dalla squadra di Javorcic.

E come se non bastasse, le due contendenti si affronteranno nello scontro diretto del 16 aprile alla penultima giornata, sempre allo Stadio Druso. Palcoscenico che, questa sera, ha regalato la prima gioia dell'anno al Padova.