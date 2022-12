Il no alla Juve per il Siviglia e i Mondiali: il sogno infranto di Martial

L'attaccante francese sognava di giocare la Coppa del Mondo in Qatar con i 'Blues': a gennaio scorso il no alla Juve per conquistare la convocazione.

"Anth-NO-ny!". Qualcosa è andato storto. All'alba dei 27 anni, Anthony Martial ha visto sfumare per la seconda volta in carriera la possibilità di realizzare uno dei sogni della vita e della carriera: giocare i Mondiali e rappresentare il proprio Paese nella competizione iridata.

Un obiettivo che il francese aveva nel mirino fin dal giorno del suo esordio con la maglia della Francia, il 4 settembre 2015, quando Deschamps lo fece debuttare nel finale dell'amichevole contro il Portogallo inserendolo al 74' al posto di Karim Benzema.

Martial e Benzema. Ancora loro. E un destino che poteva sorridere nuovamente all'attaccante del Manchester United, dopo la delusione del 2018 e la mancata convocazione nell'edizione in Russia vinta proprio dai 'Blues', a suo dire per colpa di José Mourinho.

“È iniziato tutto con la storia del numero di maglia. Durante le vacanze Mourinho mi manda un messaggio per chiedermi se voglio cambiarlo per prendere l’11, spiegandomi che sarebbe fantastico perché è stato quello della leggenda Ryan Giggs - ha raccontato Martial in un'intervista rilasciata a France Football -. Gli dico che ho il massimo rispetto per Giggs, ma che preferisco mantenere il mio numero 9. E quando torno in club vedo la mia maglia con l’11. Mi ha mancato di rispetto fino in fondo. Ha parlato di me alla stampa, piccole frasi, un po’ come aveva fatto con Karim Benzema al Real Madrid. Gli piacciono questi piccoli giochi, ma sa anche con chi lo sta facendo. Sa che allora ho 20 anni, che se dico qualcosa, sono io che passerò per il giovane che manca di rispetto. […] La seconda stagione sono stato il capocannoniere della squadra nella prima parte della stagione, poi è arrivato Alexis Sanchez e da lì non ho giocato quasi più. Quindi non ho detto niente, era inutile. Era la stagione dei Mondiali e mi è costato caro, soprattutto da quando ha vinto la Francia. Avrei dovuto esserci”.

Questa volta no. Niente da fare. Nessuna chiamata da parte del commissario tecnico Didier Deschamps, che ha preferito chiamare Kolo Muani, attaccante dell’Eintracht Francoforte, dopo lo stop di Nkunku e non sostituire l'infortunato Benzema, giocandosi la Coppa del Mondo con un uomo in meno a disposizione.

Un desiderio infranto per Martial, che sognava da tempo di volare in Qatar e difendere i colori della sua Francia. Un traguardo che ha condizionato le sue scelte e in particolare una, quella fatta a gennaio 2022, quando decise di rifiutare la proposta della Juventus per volare a Siviglia e vestire la maglia del club andaluso.

Reduce da una prima parte di stagione 2021/2022 al di sotto delle aspettative, con un solo goal in undici presenze tra Premier League, Coppa di Lega, FA Cup e Champions League e ai margini del progetto prima di Ole Gunnar Solskjaer e poi di Ralf Rangnick, il ragazzo di Massy - periferia sud-ovest di Parigi - ha maturare la decisione difficile di lasciare i 'Red Devils' nella finestra invernale di calciomercato e cambiare aria per giocare con maggiore continuità e attirare l’attenzione del commissario tecnico della Francia in vista della Coppa del Mondo.

Sulle tracce del classe 1995 francese è piombata anche la Juve, a caccia di un sostituto di Federico Chiesa dopo il grave infortunio nel corso del primo tempo della sfida contro la Roma del 9 gennaio 2022, valida per la ventunesima giornata della Serie A 2021/2022, con la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e il successivo intervento chirurgico.

Il corteggiamento dei bianconeri viene respinto. Martial dice no alla 'Vecchia Signora', come ha confermato lui stesso in un'intervista rilasciata qualche settimana più tardi al Diario de Sevilla:

"È vero, la Juve ha cercato di ingaggiarmi a gennaio, ma ho detto al mio agente che preferivo andare al Siviglia. È stata la decisione giusta perché sapevo che avrei giocato".

Una scelta dettata proprio dalla possibilità di accumulare maggior minutaggio in terra andalusa e garantirsi più gare in ottica Mondiali, per convincere Didier Deschamps a inserirlo nella lista finale dei 26 convocati per i Mondiali in Qatar.

L’esperienza nella Penisola Iberica non si rivelerà proprio indimenticabile. Dopo l'esordio contro l'Osasuna e il primo goal in Europa League, contro la Dinamo Zagabria, a causa di vari problemi fisici Martial gioca appena 12 partite in totale tra Liga e coppe. Troppo poco per convincere il Siviglia a confermarlo.

Gli infortuni, però, non hanno finito di perseguitarlo e hanno condizionato anche questa prima parte di stagione a Carrington, nelle fila del Manchester United. Tornato alla base, Martial ha ottenuto la fiducia del nuovo tecnico dei 'Red Devils' Erik Ten Hag, che lo ha confermato in rosa.

Ma prima un problema al tendine d'Achille e poi un infortunio alla schiena hanno frenato nei primi mesi dell’annata 2022/2023 l'ascesa di Anthony, che finora ha totalizzato appena 292 minuti. Il francese è riuscito a collezionare 4 goal e 2 assist in 7 presenze tra Premier League, Europa League ed EFL Cup, un rendimento molto positivo al netto dello scarso minutaggio accumulato sul rettangolo verde di gioco a causa degli infortuni. Un bottino che gli ha permesso di ottenere la conferma del tecnico olandese, che vuole tenerlo all'Old Trafford e puntare ancora su di lui, ma che non è bastato a convincere il commissario tecnico Deschamps.

Dopo il mancato inserimento nella lista dei 26 convocati della Francia, la fiamma della speranza di volare in Qatar si era riaccesa dopo la notizia dell’infortunio prima di Nkunku e poi di Benzema, fermato da un problema di natura muscolare al quadricipite della coscia sinistra. Il nome di Martial è finito nella lista dei possibili sostituti del calciatore del RB Lipsia e del Pallone d’Oro e attaccante del Real Madrid.

Pochi dubbi per Deschamps, che prima ha ufficializzato la convocazione di Kolo Muani per completare il reparto e poi - incalzato dai giornalisti in conferenza stampa sulla possibilità di sostituire Benzema dopo l'infortunio – ha risposto con un secco: "No!".

Una parola, due lettere, una sentenza. Il sogno di Anthony Martial è rimasto tale. Magari ci riproverà nel 2026, in occasione della Coppa del Mondo negli Stati Uniti.

E chissà se ripenserà a quel no alla Juventus meno di un anno fa, maturato per inseguire il desiderio svanito di vestire la maglia della sua Francia nella competizione più importante e attesa, il Mondiale...