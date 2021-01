Il Napoli vince, Gattuso esplode: "Sono cazzuto, non mi dimetto"

Il Napoli batte lo Spezia e accede alla semifinale di Coppa Italia ma a tenere banco sono le dichiarazioni di Gattuso, che non ha digerito le voci sulle sue possibili dimissioni.

Il tecnico calabrese, intervenuto in conferenza stampa, difende il lavoro svolto in questi mesi al Napoli.

"Mi danno fastidio le domande sulle mie dimissioni. Non capisco perché dovrei farlo. Sistematicamente si chiedono le mie dimissioni e non vedo il motivo. Sento sempre le critiche a Gattuso. Di Padre Pio ce n’era uno solo. Io sono qui, butto il sangue dalla mattina alla sera. Perché nessuno dice che è la mia quarta semifinale consecutiva in Coppa Italia. Nessuno dice che abbiamo tante assenze. Siamo una squadra forte a cui mancano due giocatori in attacco. Non vado dietro alle chiacchiere, so quello che possiamo dare”.