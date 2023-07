Il Napoli saluta Vergara: ufficiale il prestito alla Reggiana di Nesta

L'attaccante esterno lascia i partenopei e si trasferisce alla Reggiana: dopo l'avventura alla Pro Vercelli sale in Serie B, sarà allenato da Nesta.

Piede mancino delicato, grande dribbling, imprevedibile e imprendibile nell’uno contro uno. Antonio Vergara è uno dei tanti talenti nati alle pendici del Vesuvio e cresciuti nel settore giovanile del Napoli.

L’attaccante esterno classe 2003 si è messo in mostra nella prima parte del ritiro di Dimaro, prima di salutare Rudi Garcia e il club partenopeo per intraprendere una nuova avventura: è ufficiale il passaggio in prestito alla Reggiana.

Dopo l’esperienza da titolare in Serie C nella passata stagione, nelle fila della Pro Vercelli, con 34 presenze e 3 goal e 5 assist all’attivo, Vergara è tornato alla base e ha svolto la prima parte della preparazione agli ordini del nuovo tecnico degli azzurri.

Lo stesso Garcia aveva chiesto di ritardare la sua partenza, in attesa di abbracciare i calciatori reduci dagli impegni con le proprie nazionali.

Poi il via libera e la nuova avventura all’orizzonte: Vergara fa il salto di categoria e vola in Serie B. Vestirà la maglia della Reggiana e sarà allenato da Alessandro Nesta.

"Nella giornata di oggi l’AC Reggiana ha formalizzato l’operazione di prestito insieme al Napoli - si legge nel comunicato del club emiliano -, mentre il calciatore ha svolto le visite mediche al Poliambulatorio Centro Palmer ed i test funzionali all’Isokinetic di Bologna".

Il calciatore ha già raggiunto i suoi nuovi compagni:

"Nel pomeriggio il nuovo centrocampista granata ha raggiunto i compagni di squadra da poco rientrati a Toano, e ha svolto la prima seduta di allenamento sotto la guida dello staff tecnico di mister Alessandro Nesta".

Un’opportunità per continuare a crescere e proseguire il percorso, in attesa della grande chance in azzurro. Probabilmente solo una questione di tempo…