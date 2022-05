Il Napoli piomba su Ostigard: trattativa in corso con il Brighton

Il difensore norvegese è un obiettivo del club partenopeo per la difesa: trattativa in corso con il Brighton per il ritorno in Serie A.

Il Napoli continua a muoversi sul mercato a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. Dopo aver chiuso per il centrocampista georgiano classe 2001 Kvaratskhelia e ufficializzato l'arrivo del terzino sinistro Mathias Olivera dal Getafe, oltre al riscatto di Anguissa dal Fulham, le attenzioni del club partenopeo sono concentrate sulla difesa. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha individuato il profilo giusto per rinforzare la retroguardia di Luciano Spalletti: nel mirino della società partenopea c'è Leo Ostigard, arrivato a gennaio al Genoa in prestito secco dal Brighton. L'articolo prosegue qui sotto Stando quanto riferisce 'Sky Sport', il Napoli sta trattando con il club inglese il cartellino del difensore norvegese classe 1999: sul tavolo una proposta da 3 milioni più bonus con percentuale su una futura rivendita. La trattativa prosegue con ulteriori dettagli da sistemare, riguardanti proprio i bonus e le percentuali. Scelti da Goal Dove vedere Italia-Argentina in tv e streaming

A breve ci sarà un nuovo incontro in cui le parti si riaggiorneranno e proveranno a definire l'operazione. Dopo aver disputato la prima parte con la maglia dello Stoke City, nella passata stagione Ostigard ha totalizzato 15 presenze e un goal (contro il Milan) con la maglia del Genoa tra tutte le competizioni. Nonostante la retrocessione del 'Grifone', il norvegese classe '99 è riuscito a mettersi in mostra, attirando le attenzioni del Napoli, che ora prova ad accelerare per bruciare la concorrenza e assicurarselo.