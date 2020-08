Il Napoli cede Allan: all'Everton per 28 milioni, intesa raggiunta

Il Napoli cede Allan all'Everton, per 25 milioni di euro più 3 di bonus. Lo riporta 'Sky Sport', secondo cui l'operazione è ormai conclusa.

Finisce l'avventura al per Allan Marques Loureiro. In attesa dell'ufficialità, il centrocampista brasiliano trova l'intesa con l'. Ed anche il club partenepeo conclude tutto con i Toffees.

Come riportato da 'Sky Sport', Allan passerà all' per 28 milioni di euro totali: 25 fissi e ulteriori 3 di bonus. Il calciatore ritrova Carlo Ancelotti come allenatore, dopo il periodo trascorso insieme a Napoli.

Il Napoli chiedeva inizialmente 40 milioni di euro all'Everton, ma alla fine è stato raggiunto un compromesso sulla cifra di 28. Altre squadre interessate ad Allan erano il e l' .

Il brasiliano giocava a Napoli ormai da cinque anni, giocando le sue migliori stagioni sotto la guida di Maurizio Sarri. Adesso proverà a rilanciarsi in Premier League con la maglia dell'Everton, sotto la guida di un allenatore che lo conosce molto bene.

Circa un anno e mezzo fa, Allan fu vicinissimo al , prima che saltasse la trattativa con il Napoli all'ultimo momento. Anche se non si rivelarono ufficialmente le cifre, il brasiliano doveva trasferirsi in per circa 90 milioni di euro...