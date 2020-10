Il Napoli annuncia: "Tamponi al gruppo squadra tutti negativi"

Nuovo giro di tamponi al Napoli, che comunica la negatività al Covid del gruppo squadra: "Da elaborare il tampone di un membro dello staff sanitario".

Altri tamponi, altra negatività di gruppo al Covid-19, altre buone notizie. Nel torna a regnare la normalità dopo il caos dello scorso weekend, quando la formazione azzurra non era partita alla volta di , dove avrebbe dovuto affrontare la .

"Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra - recita il tweet pubblicato dal Napoli sul proprio profilo - Resta solo da elaborare il tampone di un membro dello staff sanitario".

Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra. Resta solo da elaborare il tampone di un membro dello staff sanitario. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 9, 2020

Le zero positività riscontrate grazie ai tamponi effettuati oggi, sempre in attesa che venga elaborato quello del componente dello staff medico, ricalcano fedelmente quelle di mercoledì: anche due giorni fa non era stata trovata alcuna positività al Covid.