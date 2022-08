L'esordio della Coppa del Mondo che si disputerà in inverno è stato anticipato di un giorno: si parte il 20 novembre.

Già per le sue modalità è un Mondiale che fa discutere. E le ulteriori decisioni che vengono prese dai vertici FIFA non sembrano certo aiutarlo a crescere in popolarità.

La Coppa del Mondo che si giocherà in Qatar a novembre è stato anticipato di un giorno rispetto alla calendarizzazione prevista.

La manifestazione più importante per il calcio delle nazionali inizierà dunque il 20 novembre e non più il 21 come inizialmente era stato comunicato

La decisione è stata presa all'unanimità dall'Ufficio di presidenza del Consiglio della FIFA. Di conseguenza, l'incontro tra Senegal e Paesi Bassi è stato spostato alle 17 (ora italiana) di lunedì 21 novembre.

La modifica garantisce la continuità della tradizione di far giocare la gara inaugurale alla nazionale che ospita la manifestazione.

Ad aprire la Coppa del Mondo sarà il match inaugurale tra i padroni di casa del Qatar e l'Ecuador, entrambe impegnate nel Girone A di qualificazione.

Anche l'incontro inaugurale si giocherà alle ore 17 del fuso orario italiano.