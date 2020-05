Il Ministero dello Sport: "Domani ancora allenamenti individuali"

Manca ancora l'ok del Comitato Tecnico-Scientifico per la ripresa degli allenamenti in gruppo: la conferma del ministero dello sport.

Secondo quanto appreso dall'Ansa questa sera, domani non sarà ancora il giorno giusto per gli allenamenti in gruppo.

Il Ministero dello Sport ha affermato che manca ancora l'ok del Comitato Tecnico-Scientifico per il ritorno delle sedute collettive.

"La validazione da parte del Cts avverrà probabilmente domani. Secondo il punto 'E' del nuovo dpcm finché non c'è il visto del comitato valgono le regole precedenti".

Il punto 'E' del decreto specifica appunto che prima di ritornare agli allenamenti di tutti i giocatori il CTS dovrà dare l'ultimo ok.

L'ok, dunque, dovrebbe arrivare nella giornata di domani. L'ipotesi a questo punto è che gli allenamenti in gruppo possano inizare il 19 maggio.