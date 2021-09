Il Milan rifiuta l'offerta per Castillejo: saltato il trasferimento al CSKA Mosca

Il Milan ha giudicato troppo bassa l'offerta economica del CSKA Mosca per Samu Castillejo: fumata nera e trasferimento in Russia che è sfumato.

Il futuro di Samu Castillejo non sarà al CSKA Mosca. Il Milan, proprietario del cartellino dello spagnolo, ha giudicato troppo bassa l'offerta del club russo per il classe 1995 e l'ha rifiutata.

Castillejo non è considerato una prima scelta nelle gerarchie dell'allenatore del Milan Stefano Pioli, con la società che aveva dato il via libera alla cessione in caso di proposta congrua. Il 26enne spagnolo ha un contratto con il club di via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2023.

Secondo quanto riferisce Milan News, Samu Castillejo ha valutato l'offerta del CSKA Mosca ma non era pienamente convinto di lasciare l'Italia per approdare nel campionato russo.

L'esterno nato a Malaga il 18 gennaio 1995 e cresciuto nel settore giovanile del club della sua città, prima di vestire la maglia della prima squadra e quelle di Villarreal e proprio Milan, tornerà ad allenarsi con i compagni già nel pomeriggio nella seduta fissata alle 16.30 dal tecnico rossonero Stefano Pioli.