Il Milan perde 5-0, Boban duro: "Siamo stati imbarazzanti"

Zvonimir Boban commenta il 5-0 rimediato dal Milan contro l'Atalanta: "Siamo stati imbarazzanti, questo non può essere il Milan".

Le vittorie contro e sono soltanto un lontano ricordo per il , che dopo lo 0-0 in casa col crolla a Bergamo contro l' subendo un sonoro 5-0.

Zvonimir Boban ha commentato la sfida ai microfoni di 'DAZN' nel post partita, parlando della prestazione negativa

"La prestazione non c’è stata, in campo c’era solo una squadra. Fa molto male, usando parole forti si può dire che siamo stati imbarazzanti, questo non può essere il Milan e speravamo si potesse proseguire su un livello migliore. Bisogna reagire. Parlare di singoli è difficile, tutta la squadra non ha retto la situazione. Non è questo il modo di giocare".

Il croato ha anche accennato alla possibilità di risollevare la squadra durante il mercato, magari aggiungendo elementi di primo piano nella finestra che si aprirà l'1 gennaio.

"Cercheremo di fare del nostro meglio rispetto alle potenzialità che abbiamo e che ci permetterà di fare. Dobbiamo certamente migliorare la squadra in alcune posizioni. La squadra è molto giovane e questa è la politica della società. Non pensiamo che si possa rifare il Milan di Berlusconi in 6 mesi".

A 'Sky' Boban ha comunque escluso categoricamente la possibilità che la panchina di Stefano Pioli sia messa in discussione.

"Riflessioni? Assolutamente no, siamo super contenti di come sta lavorando. Questo non c'entra nulla".

🗣 "Non pensiamo che si possa in un anno o in sei mesi rifare il Milan di Berlusconi"#AtalantaMilan #DAZN pic.twitter.com/Pn90MMqwR7 — DAZN (@DAZN_IT) December 22, 2019

Il tecnico a 'DAZN' ha analizzato la prestazione e gli errori commessi in campo dalla sua squadra lungo i 90 minuti.

"Abbiamo sbagliato la partita contro l'avversario peggiore che ci potesse capitare. Troppi errori commessi, dobbiamo lavorare meglio, tutti, io per primo. La prestazione di oggi è gravemente insufficiente. La società sa le valutazioni che sto facendo, conosco pregi e difetti e vedremo cosa succederà durante il mercato".

Il tema principale può diventare ora Zlatan Ibrahimovic, il quale potrebbe arrivare in rossonero durante il mercato. Pioli, comunque, non si è sbilanciato.