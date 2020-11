Il Milan esulta: videochiamata dei giocatori a Pioli al fischio finale

I giocatori del Milan hanno festeggiato la vittoria sulla Fiorentina con una videochiamata a mister Pioli in campo al fischio finale.

Nonostante le pesanti assenze il continua a marciare in classifica: a San Siro la va ko con le reti di Romagnoli e Kessie, che blindano un primato sempre più al sicuro in classifica. Al fischio finale i giocatori hanno festeggiato con una videochiamata a mister Stefano Pioli, ancora in isolamento a causa del coronavirus.

Con il cellulare di Gigio Donnarumma (grande protagonista anche oggi) i giocatori hanno avuto modo di salutare il proprio allenatore, che si è complimentato per la vittoria e per la prestazione di grande maturità offerta.

Lo stesso portiere rossonero, che nel prepartita si è espresso riguardo il proprio rinnovo, ha urlato a Pioli con grande entusiasmo: "Grande mister, sei un grande!".

L'ennesimo segnale di grande unione all'interno di un gruppo che sta andando sicuramente oltre le aspettative in questi ultimi mesi in termini di continuità e gioco espresso.

