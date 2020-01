Il Milan batte il doppio colpo: in arrivo Saelemaekers e Robinson

Antonee Robinson e Alexis Saelemaekers sono i due prossimi acquisti del Milan, al netto di sorprese dell'ultima ora. Visite venerdì per entrambi.

Il ha chiuso un importante doppio colpo di calciomercato al penultimo giorno di questa sessione invernale. Come riportato da 'Sky Sport', infatti, è fatta per gli arrivi di Antonee Robinson dal e di Alexis Saelemaekers dall'.

I rossoneri hanno già trovato l'accordo con il club belga: per Saelemaekers si tratta di un acquisto basato sul prestito con diritto di riscatto, a cifre totali di circa 6,7 milioni di euro. Resta da capire se il diritto di riscatto scatterà a condizioni 'semplici'. Venerdì dovrebbe arrivare già a Milano per le visite mediche.

Per Robinson, invece, operazione molto simile: Milan e Wigan hanno chiuso sempre per un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo, a 7, 8 milioni. Anche lui, come il belga, arriverà venerdì.

Entrambi i giocatori sono giovani (Saelemaekers classe 1999, Robinson classe 1997) e rispecchiano perfettamente i profili preferiti dal Milan in questi ultimi due anni.

Di fatto arrivano per sostituire in rosa Suso e Ricardo Rodriguez, quindi almeno nelle gerarchie partiranno dietro a Theo Hernandez e Castillejo, che sono i rispettivi titolari nei loro ruoli.