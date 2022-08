Il Messaggero - Luis Alberto salta l'allenamento, partenza sempre più probabile per lo spagnolo

Lo spagnolo non si è presentato alla ripresa degli allenamenti fissata a Formello. Sulle sue tracce il Siviglia, che monitora la situazione.

Ancora una grana per la Lazio e Luis Alberto. Il fantasista spagnolo non si è presentato alla ripresa dei lavori a Formello prevista per la giornata di mercoledì.

A riferirlo è Il Messaggero, che rivela come la sua assenza sarebbe stata giustificata con un certificato medico che parlava di attacco febbrile.

La sensazione è che una partenza di Luis Alberto sia sempre più probabile. A volerlo è il Siviglia, che sta spingendo per convincere la Lazio a farlo partire.

Il calciatore non è stato preso in considerazione da Sarri nelle ultime due amichevoli contro Genoa e Qatar. Un segnale evidente sulle sue difficoltà di inserimento da mezz'ala nel 4-3-3 del tecnico toscano.

Non è la prima volta che Luis Alberto fa parlare di sé creando un po' di polverone. Nel novembre del 2020, lo spagnolo criticò su una diretta Twitch la decisione della Lazio di investire su un aereo brandizzato.