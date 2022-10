Il Marsiglia rompe la maledizione Champions: vittoria e primi goal su azione dal 2013

Il Marsiglia batte 4-1 lo Sporting in Champions e torna a segnare su azione per la prima volta dal 2013. Piccola impresa per Tudor.

Igor Tudor ha compiuto una piccola impresa con il suo Marsiglia. La vittoria per 4-1 in Champions League contro lo Sporting ha interrotto infatti una maledizione che durava ormai dal lontano 2013.

L'OM non segnava infatti su azione in Champions da ben 9 anni. L'ultima rete l'aveva realizzata Diawara contro il Dortmund nella fase a gironi dell'edizione 2013/14. Dopo di che il Marsiglia ha messo a segno solo due reti su rigore nelle successive sei partite.

Poi, finalmente, la gara con lo Sporting: quattro reti tutte su azione, solo una da calcio piazzato. Una vittoria che ha riaperto anche il discorso qualificazione, migliorando uno score da horror per l'OM, che veniva da 16 sconfitte nelle ultime 17 gare di Champions.

Adesso Tudor può guardare con ottimismo al futuro anche in Europa, coltivando il sogno 'scudetto' in Ligue 1, in una lotta al momento serrata coi rivali di sempre del PSG. In campionato il Marsiglia è ancora imbattuto ed ha la migliore difesa con soli 5 goal subiti al pari proprio del PSG.

Le critiche arrivavano soprattutto in campo europeo, ma Tudor è riuscito ad invertire la tendenza, confermando una volta di più le sue abilità da allenatore, già messe ampiamente in mostra nella scorsa stagione in Serie A dal Verona.