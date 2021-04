Il Manchester City blinda De Bruyne: contratto fino al 2025, è ufficiale

Il centrocampista belga ha firmato il prolungamento di contratto. Ieri è stato gande protagonista nella sfida contro il Borussia Dortmund.

Kevin De Bruyne si lega ancora di più al Manchester City. Il centrocampista belga ha firmato un rinnovo di contratto di due anni, che lo terrà all'Etihad Stadium fino al 30 giugno 2025. È ufficiale.

Il comunicato arriva il giorno seguente l'ennesima grande prestazione del talento ex Chelsea e Wolfsburg, che ieri sera ha regalato giocate di classe purissima nel quarto di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Arrivato in Premier League dal 2015, De Bruyne è diventato in breve tempo una pietra angolare per la squadra oggi guidata da Pep Guardiola: 65 goal e olte 100 assist in 255 presenze il suo bilancio con i Citizens. Più svariati titoli.

L'obiettivo suo e del City è ora arrivare a trionfare in quella Champions League tanto sognata da tutto l'ambiente ma mai raggiunta. Il coronamento della carriera di uno dei migliori centrocampisti di questa epoca.