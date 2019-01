Il manager di Maradona: “Dovrà operarsi, ma nulla di grave”

Allarme rientrato per tutti i fans di Diego Armando Maradona, che ieri aveva fatto parlare di sè a causa di un problema allo stomaco: oggi il manager Stefano Ceci ha voluto fare il punto sulle condizioni del Pibe de Oro.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Marte', il manager dell'argentino ha tranquillizzato tutti.

"Diego ci mette sempre in allarme, ma poi subito rientra. Da una settimana faceva controlli per il bypass gastrico. Nei prossimi giorni Diego dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, ma nulla di grave".

Ceci spiega anche le tempistiche dell'intervento chirurgico, ma Maradona allenerà ancora regolarmente in Messico.

"Doveva partire a giorni per il Messico ma la sua partenza è posticipata. Stasera io partirò per l'Argentina, lunedì o martedì lui sarà operato".

Anche lo stesso Maradona ha fatto rientrare l'allarme in mattinata sui propri canali social.

L'articolo prosegue qui sotto

"Voglio ringraziarvi per i messaggi di incoraggiamento. Mi dispiace che vi siate preoccupati senza motivo. Ci tengo a dirvi che non è successo niente, che sto bene. E che oggi mi prendo cura di me per i miei nipoti Bengja e Dieguito Matía e per mio figlio Diego Fernando. Mando un bacio a tutti".