Il Galatasaray vince il derby con il Fenerbahce: per Icardi goal ed esultanza polemica

L'argentino ha messo l'ipoteca sul netto successo per 0-3 contro i rivali di sempre: poi toglie la maglia e la mostra allo stadio.

Fino allo scorso anno la situazione del Galatasaray è stata complicata: ai problemi economici si sono aggiunti quelli di campo, con le dimissioni di Fatih Terim, "l'imperatore" a campionato in corso, poi chiuso al tredicesimo posto.

Acqua passata, storia lontana: perché a Galata si respira un'aria diversa, che richiama al passato. Agli anni conclusi con i successi e i titoli: quello di campione di Turchia manca dal 2019. E' presto, però. Troppo presto.

La classifica parla chiaro: il Galatasaray è in vetta. Lo è anche dopo il derby: il più sentito, quello contro il Fenerbahce, i rivali di sempre.

Lo è dopo uno 0-3 al "Sukru Saracoglu", la casa dei "Canarini Gialli", senza appello: vantaggio annullato a Bardakci per fuorigioco: ma il goal, comunque, arriva al 32' grazie a Oliveira. Nella ripresa assist di Icardi per lo 0-2 di Akturkoglu.

Ovviamente, dall'86' in poi succede di tutto: gli animi si riscaldano, Kahveci viene espulso per un intervento in gamba tesa, e dopo la segnalazione del VAR.

Fioccano i cartellini, i minuti di recupero si allungano: sono 10, alla fine. E proprio al 100' arriva un retropassaggio che attiva Mauro Icardi che entra in area e conclude con il mancino.

Il tiro dell'argentino è perfetto: praticamente all'incrocio. Poi corre, toglie la maglia e la mostra ai tifosi avversari. I rivali del suo Galatasaray.

L'esultanza è polemica, il post sui social emblematico: "Altro derby, stessa storia". Quinta rete in 7 gare di campionato: goal pesanti per alimentare le ambizioni in ottica titolo del Galatasaray.