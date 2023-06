Il fratello di Amrabat lo avvicina allo United: "Ten Hag è affascinato da lui"

Sofyan Amrabat potrebbe essere un obiettivo estivo del Manchester United: Erik ten Hag sarebbe "affascinato" dal centrocampista della Fiorentina.

Sofyan Amrabat si è chiesto quale sarà il suo futuro in Italia dopo aver giocato benissimo a fine 2022 col Marocco, che ha fatto la storia raggiungendo le semifinali della Coppa del Mondo in Qatar. Si dice che i club di tutta Europa stiano tenendo d'occhio la sua situazione in Serie A. Anche il Manchester United sarebbe interessato, e il fratello del 26enne ha accennato a un approccio inglese nelle prossime settimane.

Nordin Amrabat ha parlato a ESPN delle prospettive future:

"Vuole andare al top, non ha intenzione di barattare l'Italia con la fascia media della Premier League. Al Barcellona è in cima alla lista, ma conoscete la situazione finanziaria del Barça. So che Ten Hag è affascinato da mio fratello."

Amrabat ha già lavorato con Ten Hag all’Utrecht e ha ammesso di essere tentato dalla sfida di giocare in Inghilterra. Ha detto ai giornalisti prima di apparire contro il West Ham nella finale di Europa Conference League del 2023:

"Naturalmente la Premier League è un campionato fantastico, uno dei più importanti al mondo. Sarebbe bello giocare lì un giorno, ma non è che voglio andare solo in Inghilterra, perché la Spagna è bella, la Serie A è un bel campionato. Il calcio è cambiato molto, è più fisico, devi essere un atleta, il ritmo e l'intensità sono più alti. Naturalmente in Inghilterra l'intensità è molto alta, quindi penso che potrebbe fare al caso mio".

