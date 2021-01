Il desiderio di Özil: "Voglio giocare in Turchia e in MLS prima di ritirarmi"

Mesut Özil e l' sembrano sempre più prossimi all'addio. Se non sarà a gennaio, sarà in estate, alla scadenza del contratto. Il fantasista è stato messo fuori squadra da Arteta, anche se si allena coi compagni.

In un questionario svolto su Twitter inseme ai suoi follower, il classe 1988 ha prima scherzato sul futuro (" o ritiro? Semplice: ritiro") e poi espresso il desiderio di voler giocare iin o nella statunitense.

I definitely will. There are two countries I want to play football in before I retire: Turkey 🇹🇷 and 🇺🇸. If I went to Turkey, I could only go to Fenerbahce. https://t.co/TL68kUL62M