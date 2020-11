Il Derby County esonera Cocu: Rooney promosso allenatore a interim

Il Derby County ha esonerato Phillip Cocu e ha affidato la panchina a Wayne Rooney, che era già giocatore-assistente.

Una nuova avventura e una nuova grande occasione per Wayne Rooney, chiamato a guidare il dopo la precedente esperienza da giocatore-assistente. Il campione inglese era infatti già assistente di Phillip Cocu, che è stato esonerato dal club.

Si chiude l'esperienza del tecnico olandese che era subentrato a Frank Lampard nell'estate del 2019: pesa l'ultimo posto in classifica in Championship attualmente occupato dal club che ora ha affidato la completa guida a Rooney.

L'ex avrà il compito di risollevare una situazione resa pesante dopo una sola vittoria conquistata in 11 partite: per il momento sarà solo allenatore a interim, con il compito di convincere la dirigenza per un'eventuale conferma in vista delle prossime stagioni.

Queste le parole del diretto interessato dopo la nomina:

