Il debutto da sogno di Thiaw col Milan: evita due goal in pochi minuti

L'ex difensore dello Schalke, al debutto assoluto col Milan, è stato decisivo nel finale della gara vinta dai rossoneri a Verona.

Quella di Verona è la notte di Sandro Tonali, autore del goal che regala tre punti pesantissimi al Milan, certo. Ma è anche, se non soprattutto, la notte di un ragazzo che fino ad oggi non era mai sceso in campo: Malick Thiaw.

Difensore di ruolo, classe 2001, Thiaw è arrivato in rossonero la scorsa estate negli ultimissimi giorni di mercato dallo Schalke 04. Pioli lo ha aspettato fino al minuto 83 di Verona-Milan, quando ha deciso di gettarlo nella mischia per difendere la vittoria.

Thiaw, subentrato al posto di Rafael Leao, ha risposto presente. Eccome. Suo infatti l'intervento decisivo qualche minuto dopo su tiro a botta sicura di Piccoli.

Intervento che il difensore ha ripetuto in pieno recupero, quando ha impedito a Djuric di bucare la porta di Tatarusanu e firmare il pareggio del Verona.

Un debutto da sogno, insomma, per un ragazzo che adesso si candida a un posto da protagonista e che ha dimostrato di poter rientrare nelle rotazioni di Pioli. Un'ottima notizia per il Milan, sempre alle prese con tanti infortuni. Thiaw c'è.