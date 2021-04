Il crollo di Isco: da perno a comparsa nel Real Madrid di Zidane

Da almeno due stagioni, Isco è solamente la brutta copia del giocatore che abbiamo ammirato qualche anno fa. Quest'anno ancora a secco di goal.

AAA cercasi Francisco Román Alarcón Suárez. Ultima apparizione ad alti livelli: due anni e mezzo fa. Segni particolari: un talento smisurato che nelle ultime stagioni si è perso.

Il Real Madrid non ha più potuto contare su Isco, su quel giocatore che ricopriva il ruolo di trequartista come forse nessun altro in Europa, almeno per un paio di anni.

Vuoi per qualche problema con Zinedine Zidane, vuoi per qualche acciacco fisico di troppo, vuoi perché il calciomercato lo ha sempre tenuto sotto scacco, Isco si è perso e adesso sta facendo una fatica immensa a ritrovarsi.

L'ultima stagione a grandi livelli giocata da Isco è stata senza dubbio quella del 2017/2018: nel corso di quell'annata, contando tutte le competizioni, il calciatore spagnolo aveva disputato 49 partite, timbrando 9 goal e 10 assist.

Isco has magic in his boots ✨pic.twitter.com/v3wxNBiclT — Goal (@goal) November 20, 2020

Possiamo dire lo stesso anche della stagione precedente, quando Isco aveva siglato 11 goal e 9 assist nel 2016/2017. Numeri decisivi per un trequartista, che infatti era stato decisivo nella Champions League vinte dal Real Madrid.

Ma da due anni e mezzo, Isco è soltanto un lontano parente di quel giocatore. In Spagna parlano anche di problemi di peso, con il calciatore che in effetti in qualche immagine è apparso un po' sovrappeso negli scorsi mesi.

Stando a quanto riportato negli ultimi mesi da varie fonti spagnole, per Isco il grande cuccio a livello fisico si chiama proprio bilancia: sono almeno un paio d’anni che, regolarmente, fonti spagnole riportano di come l’attaccante continui a negarsi quando gli viene chiesto di salire sulla bilancia.

Una situazione che nel 2018 era degenerata poi in una vera e propria rottura, con l'attaccante rilegato ai margini della squadra ai tempi di Solari. Col ritorno di Zidane le cose non sono poi tanto migliorate visto il continuo rifiuto di pesarsi di fronte allo staff del Real.

Adesso Zinedine Zidane gli sta concedendo un po' più di spazio, ma in modo forzato, visto che la squadra è stata falcidiata dagli infortuni e lo spagnolo è stato uno dei pochi ad essere a disposizione del tecnico francese nel reparto offensivo.

Nella stagione in corso, Isco ha giocato un totale di 20 partite, ma tantissime sono soltanto spezzoni ed infatti i minuti totali raccontano di 720' giocati. Il giocatore è ancora ad oggi a secco di goal, con un solo assist all'attivo.

Ma guardando la scorsa stagione, non si può certo sciorinare un rendimento migliore: 23 presenze, 1 goal e 2 assist siglati nell'ultima annata. Vi abbiamo elencato le statistiche delle ultime stagioni di Isco solo per certificare un calo che è tangibile sotto tutti i punti di vista.

Un calo che ovviamente si è rispecchiato anche nella nazionale spagnola. Isco non viene convocato con la Spagna ormai da due anni. L'ultima partita risale al 10 giugno 2019, quando giocò 90 minuti contro la Svezia. Da due anni, quindi, Isco non è nemmeno preso in considerazione,

Il giocatore è alle porte dei suoi 29 anni ed è un grande peccato vedere in lui questa enorme flessione. Ha ancora un contratto che lo lega al Real Madrid fino a giugno del 2022.

Motivo per cui nella prossima estate potrebbe lasciare le Merengues ed avere un ruolo centrale nel calciomercato delle occasioni, per chi ovviamente ha voglia di puntarci e vede in lui un talento ancora pronto ad esplodere.

D'altronde stiamo parlando di un calciatore che conta in bacheca qualcosa come 4 Champions League, 4 Mondiali per Club, 2 Liga, 3 Supercoppe Europee e via dicendo. Un giocatore che, anche considerando l'età, ha ancora tutto per poter riemergere ai suoi livelli.

Paco Alarcon, padre e procuratore del fantasista, a 'El Larguero' lo scorso novembre, allontanava il figlio dalla permanenza ai Blancos.

"In questo momento non abbiamo offerte, ma Isco vuole provare un altro campionato. Restare al Real fino a fine stagione? Non sarebbe un problema".

Isco in effetti è poi rimasto a Madrid, dove completerà la stagione, ma le parole di Isco senior non fanno altre che alimentare scenari legati a un possibile futuro dello spagnolo all'estero, magari in Serie A, dove Inter e Juventus da tempo apprezzano il ragazzo.