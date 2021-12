Il Covid-19 colpisce anche il Genoa: Shevchenko e Criscito positivi

L'emergenza Covid-19 non accenna a placarsi nemmeno nel calcio. Questa volta il virus colpisce il Genoa: Andriy Shevchenko e Domenico Criscito, come annunciato dal club rossoblù, sono stati trovati positivi.

"L’allenatore del Genoa Andriy Shevchenko e il capitano Domenico Criscito - si legge nel comunicato - sono risultati positivi alla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare effettuato il 27 dicembre. Gli altri componenti del gruppo squadra già testati risultano negativi. Il Club ha immediatamente informato le Autorità Sanitarie competenti e applicato tutte le procedure previste dalle normative vigenti per contrastare la pandemia".

Ad annunciare la propria positività, qualche ora prima, era già stato lo stesso Criscito con una storia Instagram:

"Dopo bambini, moglie e tata non poteva lasciarsi scappare anche me... Maledetto Covid... Dopo essere stato positivo un anno fa e dopo aver fatto due dosi di vaccino è tornato a rompere le palle a me...".

Come ricordato da Criscito, non è la prima volta che l'ex difensore di Juventus e Zenit viene trovato positivo al Covid: già un anno fa, nell'ottobre del 2020, era stato costretto a fermarsi. Ora la sua presenza per la sfida contro il Sassuolo, in programma il 6 gennaio, è in dubbio.