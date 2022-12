Il Chelsea piazza il colpo baby: arriva Andrey Santos, contratto di 5 anni

Quinquennale col Chelsea per il 18enne centrocampista Andrey Santos. Di lui Juninho ha detto: "Fisicamente è un mostro, tecnicamente è eccezionale".

In patria lo hanno paragonato a Sergio Busquets: tecnico, di personalità nonostante un'età ancora giovanissima, capace di tenere assieme i pezzi del centrocampo. E di Andrey Santos, ora, si è definitivamente accorto anche il Chelsea. Tanto che i Blues hanno trovato un accordo con il Vasco da Gama per l'arrivo a gennaio del diciottenne gioiello brasiliano.

Nel proprio contratto Andrey Santos, che col Chelsea firmerà per cinque anni, ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro. La cifra che gli inglesi hanno accettato di sborsare per portarlo a Londra, però, non è ancora venuta alla luce. Il Vasco è proprietario del 70% del cartellino del calciatore.

Il Chelsea ha vinto la concorrenza di diversi club europei, tutti intenzionati a mettere le mani in anticipo su uno dei migliori prospetti proposti dal calcio brasiliano nell'ultimo anno. Anche se Andrey Santos è stato appena promosso dalla Serie B locale alla Serie A col Vasco, retrocesso nel 2020 e risalito al secondo tentativo.

Sul giovane centrocampista era segnalato anche il Barcellona, desideroso di aggiungere altra gioventù alla freschezza di Pedri e Gavi. Oltre alla necessità di sostituire Busquets, destinato a chiudere la carriera negli Stati Uniti. Nei mesi scorsi per Andrey Santos si era parlato anche di PSG, Manchester City, Newcastle ed Everton.

“Dal punto di vista fisico è un mostro - diceva qualche tempo fa l'ex Lione Juninho Pernambucano, uno dei più grandi beniamini della storia del Vasco da Gama - Senza palla la sua partecipazione al gioco è totale. Vorrei controllare il suo GPS, perché è uno che non si ferma mai. Dal punto di vista tecnico poi è eccezionale”.

“Non sarà più più forte di me, sarà molto più forte di me. E’ un giocatore molto più completo rispetto al sottoscritto. A diciotto anni non giocavo certamente come gioca lui e non mi vergogno a dirlo”.

Credenziali che hanno convinto il Chelsea a puntare concretamente su Andrey Santos, già nel giro delle nazionali giovanili brasiliane e capace, appena maggiorenne, di conquistarsi un posto da titolare al Vasco: sono 33 le presenze collezionate nell'ultima stagione in Serie B.