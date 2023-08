Il Chelsea chiude per Moises Caicedo: conta di averlo già domenica col Liverpool

Il Chelsea è vicino al centrocampista del Brighton Moises Caicedo e vuole concludere l'affare prima dell'esordio in Premier contro il Liverpool.

Dopo una saga che si è protratta per tutta l'estate, sembra che il Chelsea si stia avvicinando sempre di più all'arrivo del suo uomo. Secondo il Guardian, i Blues vogliono il 21enne Moises Caicedo, di proprietà del Brighton, in squadra per la prima partita della stagione contro il Liverpool domenica.

I colloqui sono andati avanti questa settimana dopo che il giocatore ha saltato un'amichevole pre-stagionale e ha rifiutato l'allenamento nel tentativo di forzare il trasferimento. Tuttavia, non è ancora chiaro se il Chelsea si accontenterà dei 115 milioni di euro di valutazione del centrocampista da parte del Brighton, la cui ultima offerta è stata inferiore di circa 23 milioni di euro.

Dopo aver impressionato nella scorsa stagione con i Seagulls, sarebbe un altro grande colpo in uscita per la squadra di Roberto De Zerbi, dato che anche Alexis Mac Allister ha lasciato l'Amex quest'estate, per passare al Liverpool.

Come detto, domenica il Chelsea affronta il Liverpool nell'esordio in Premier League, in una gara che si preannuncia affascinante. Resta da vedere se Caicedo sarà schierato in campo.