Il Chalobah del Napoli: ha giocato solo nove partite nella stagione 2015-2016

La notte di Stamford Bridge ha visto il Chelsea trionfare con un perentorio 4-0 ai danni di una spenta Juventus, proiettando i campioni d'Europa in carica in vetta al girone H della Champions League.

Un successo larghissimo quello di marca Blues, inaugurato dal blitz aereo di Trevoh Chalobah a metà della prima frazione di gioco. Per il centrocampista inglese, cresciuto nel vivaio dei Blues si è trattato del primo goal nella massima rassegna continentale, nonché il terzo assoluto in stagione con i londinesi.

Quello di Chalobah, in realtà, non è affatto un nome nuovo in ambito Serie A. Ovviamente non stiamo parlando di esperienze passate del calciatore classe 1999, bensì di un puro e semplice caso di omonimia.

Nella stagione 2015-2016, infatti, tra le fila del Napoli giocava un certo Nathaniel Chalobah, che altro non è che il fratello maggiore di Trevoh.

Il classe 1994, nato in Sierra Leone ma poi naturalizzato inglese, ha percorso anch'esso la trafila del settore giovanile del Chelsea prima di infilare una nutrita sequeli di prestiti che, dopo Watford, Nottingham Forrest, Middlesborough, Burnley e Reading, lo conducono verso il capoluogo campano.

All'ombra del Vesuvio, Nathaniel non lascerà traccia del suo passaggio giocando solamente cinque partite in Serie A, tre in Europa League e una in Coppa Italia, prima di fare mesto ritorno al Chelsea e al quale seguiranno la cessione a titolo definitivo al Watford e poi il passaggio al Fulham, sua attuale squadra.