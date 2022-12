Il Bologna presenta la quarta maglia: è rosa con colletto rossoblù

Svelata la quarta maglia stagionale del Bologna, firmata Macron in collaborazione con Elisabetta Franchi: debutterà il 9 gennaio contro l'Atalanta.

In attesa del ritorno della Serie A, in programma dopo i Mondiali e la successiva pausa natalizia, il Bologna presenta ufficialmente la propria quarta maglia: sarà interamente rosa eccetto il colletto, rossoblù come i colori sociali del club felsineo.

La maglia è stata creata in collaborazione con Macron, lo sponsor tecnico del club, ed Elisabetta Franchi, una delle stiliste più celebri e apprezzate del panorama italiano. Il debutto è in programma lunedì 9 gennaio 2023, giorno in cui la formazione di Thiago Motta affronterà in posticipo l'Atalanta nella prima partita casalinga del nuovo anno.

"Le maglie rosa indossate in campo in questa occasione - recita il comunicato presente nello store online del Bologna - saranno poi messe all’asta sulla piattaforma MatchWornShirt.com e il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Elisabetta Franchi Onlus, che si occupa della difesa dei diritti degli animali".

Lo stesso Bologna ha quindi delineato alcune peculiarità della nuova quarta maglia:

"Le caratteristiche tecniche (tessuti, fit, design, tecnicità) si rifanno ai modelli Home e Away 22-23, ma con particolari che rendono unica questa quarta maglia, a partire dal colore rosa che caratterizza tutto il capo. Unica eccezione il colletto a polo con chiusura a due bottoni e vela in maglieria. Il backneck è personalizzato e dedicato alla collaborazione con Elisabetta Franchi, il cui logo, assieme al Macron Hero, è presente in rosso su fondo blu. Entrambi i loghi, in materiale siliconico, sono inoltre presenti uno sotto l’altro sul lato destro del petto, mentre a sinistra troviamo lo stemma del Bologna. Infine, sul retrocollo ritroviamo in blu “WE ARE ONE”, claim identificativo del Club. Alla maglia saranno abbinati il pantaloncino blu con bande rossoblù sul fondo gamba e i calzettoni blu con righe rosse".

Il tessuto utilizzato, ha spiegato ancora il club, "è Eco-Fabric, nello specifico EcoSirenaLight, realizzato interamente con un filato proveniente da PET riciclato al 100%. Una conferma dell’impegno del club e dello sponsor tecnico nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità. La presenza del pannello in Eco micromesh sul retro rende inoltre il capo più leggero e traspirante".

La maglia rosa va ad aggiungersi alle altre tre già presentate e utilizzate dal Bologna in questo primo scorcio di stagione: quella rossoblù, naturalmente, ovvero la divisa Home, e poi le due da trasferta, rispettivamente bianca e gialla, in entrambi i casi con inserti rossi e blu.