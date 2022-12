Il Benfica blinda Enzo Fernandez: "Vogliamo tenerlo fino a fine stagione"

Il club portoghese chiarisce ufficialmente la sua posizione dopo le voci relative a un possibile trasferimento dell'argentino già a gennaio.

La stagione di Enzo Fernandez, fin qui, è stata a dir poco magica: il centrocampista argentino è passato, in pochi mesi, da "nuovo arrivato in Europa", al Benfica, a oggetto del desiderio dei Top club, passando per la laurea da Campione del Mondo con l'Argentina.

Insomma, il centrocampista classe 2001 ha vissuto un 2022 sulle montagne russe, ma potrebbe non essere ancora finita: dopo i Mondiali in Qatar, com'è normale che sia, si sono accese le voci circa un suo possibile trasferimento già a gennaio.

Enzo ha un contratto fino al 2027 con il club lusitano, con una pesantissima clausola rescissoria di 120 milioni di euro, e nelle scorse ore si è parlato dell'intenzione del Chelsea di versare allo stesso Benfica l'intera somma per il acquisire a titolo definitivo il cartellino del giocatore.

A spezzare i sogni dei Blues, però, ci hanno pensato le "Aquile", che tramite una nota ufficiale ha smentito categoricamente la volontà di lasciar partire il suo gioiello già nella prossima finestra di mercato.

"Il Lisbona ribadisce la sua intenzione di avere a disposizione Enzo Fernandez fino alla fine della stagione".

E' chiaro, poi, che le vie del mercato sono infinite, ma la presa di posizione del club portoghese è di quelle ufficiali e ferme: resta solo da comprendere come si evolverà una situazione che, comunque, vede e vedrà l'argentino protagonista.