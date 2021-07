La Bundesliga, Baggio e Guardiola, il rapporto con Mazzone: Igli Tare calciatore

Partito dall'Albania, Igli Tare ha realizzato un passo alla volta il sogno di diventare un calciatore: pupillo di Mazzone, ha giocato con Baggio.

Un centravanti 'vecchia maniera', capace di reggere il peso dell'attacco, lottare spalla a spalla con i difensori avversari. Un punto di riferimento in avanti per i compagni. Non un cecchino infallibile ma un porto sicuro su cui appoggiarsi in caso di difficoltà e a cui affidare la sfera per concludere l'azione. Con i suoi 192 centimetri d'altezza per 89 chilogrammi, Igli Tare incarnava un profilo atipico di attaccante centrale: la sua grande stazza lo ha reso un calciatore unico nel suo genere.

Nato a Valona nel 1973, Tare inizia a tirare i primi calci al pallone tra le vie della sua città. Lì, tra i vicoli della città albanese, Igli si innamora del calcio e coltiva la sua passione grazie alle partitelle in strada con i suoi coetanei. All'età di 9 anni arriva la prima grande opportunità: Tare entra a far parte del settore giovanile del Partizani Tirana e con il club della capitale debutta all'età di 15 anni, nel 1988.

Come tanti ragazzi della sua generazione, che negli anni '90 del secolo scorso hanno lasciato l'Albania per cercare fortuna altrove, Igli abbandona la terra natia e si dirige in Grecia. In terra ellenica riesce a mettere in mostra il suo talento ma non può essere tesserato perché non ha i documenti.

"Non me li davano perché non ero del Vorio Epiro, non appartenevo cioè alla minoranza greca in Albania. Mi sono trovato a dover scegliere tra il ritorno indietro oppure la rinuncia alla nazionalità albanese a favore di quella greca. Cosa che francamente mi sembrava assurda e non volevo accettare. Non avendo altra scelta sono rientrato in Albania" ha raccontato lo stesso ex attaccante in un'intervista a Bota Shqiptare.

La delusione è grande ma l'amore per il calcio e la voglia di emergere lo sono ancor di più. Tare riesce a trasferirsi in Germania: è tra i calciatori albanesi a fare da apripista a tutti coloro che in seguito costruiranno le loro carriere lontano dalla patria.

"Abbiamo dovuto affrontare difficoltà indescrivibili. Per me è stato difficilissimo perché provenivo da un calcio molto debole e senza alcun prestigio. Quindi ho dovuto iniziare tutto daccapo, mettendomi seriamente in discussione".

Inizia a giocare nelle serie minori, prima col Waldhof Mannheim e poi col Ludwigshafen; poi l'occasione chiamata Karlsruhe, club di Bundesliga. È il 1996 e dopo i primi mesi in cui gioca con la formazione riserve, viene promosso in prima squadra, nel massimo campionato tedesco.

Nel 1997, Tare scende in Zweite Bundesliga per vestire la maglia del Fortuna Dusseldorf. Le due stagioni sulle rive del fiume Reno sono tra le più prolifiche della sua carriera: nel primo anno mette a segno ben 13 goal in campionato, record personale, mentre nella stagione successiva (98/99) le reti sono addirittura 14 in totale tra 2.Bundesliga e Coppa di Germania. Nello stesso anno arriva anche il debutto con la maglia dell'Albania e il primo goal. Il calendario segna l'11 ottobre 1997 quando, durante una sfida di qualificazione ai Mondiali del 1998, Tare firma la prima rete con la nazionale nella sconfitta per 4-3 contro la Germania ad Hannover.

I numeri di Igli non passano inosservati: è il Kaiserslautern ad acquistarlo nell'estate del 1999. Resterà in Renania un anno e mezzo, il tempo di fare il definitivo salto di qualità e attirare l'attenzione della Serie A. A gennaio del 2001, all'età di 26 anni, il Brescia di Carlo Mazzone si assicura le prestazioni dell'attaccante albanese. L'esordio in Serie A arriva il 28 gennaio contro il Milan allo stadio 'Rigamonti': Tare prende il posto di Andrea Pirlo all'84' della sfida che si concluderà sull'1-1. Per il primo goal bisogna attendere una settimana: il 4 febbraio, l'albanese mette la firma nel successo esterno a Bari per 3-1.

La Serie A è un sogno che diventa realtà. Cresciuto osservando - con un mix tra stupore e ammirazione - il Milan di Arrigo Sacchi e degli olandesi, Tare si ispira a Marco Van Basten, nonostante sia per lui difficilmente emulabile per caratteristiche completamente diverse.

Nei primi mesi in Italia, Tare è l'alternativa numero uno a Dario Hubner, accanto al talento cristallino di Roberto Baggio, nel 3-5-2 delle 'Rondinelle'. L'umanità e la classe del 'Divin Codino' colpiscono il nuovo compagno di squadra, che più avanti dichiarerà:

"Mi ha impressionato la sua umiltà, non mi ha mai fatto pesare il suo nome e la sua fama. Lo considero un esempio per tutti".

L'estate successiva, il Brescia piazza alcuni colpi sul mercato molto interessanti: da Pep Guardiola, arrivato dal Barcellona, alla coppia di attaccanti formata dal 24enne Luca Toni dal Vicenza e il 19enne Andrea Caracciolo dal Como. Aumenta la concorrenza in avanti per Igli Tare, che nonostante un reparto ben assortito, riesce a ritagliarsi il suo spazio e collezionato 30 presenze con 6 goal e 2 assist. Il Brescia conquista la salvezza e l'attaccante albanese resta per un'altra stagione, quella 2002/2003. Nell'ultima annata, Tare conquista con continuità un posto da titolare - fatta eccezione per un periodo di flessione tra marzo e aprile - e porta a casa uno 'score' stagione di 6 reti e un assist.

Il rapporto con il tecnico Carlo Mazzone è speciale, tanto da seguirlo a Bologna nell'estate del 2003. Tare accetta la proposta del club felsineo, che su richiesta dell'allenatore lo strappa al Brescia. Nel capoluogo emiliano, l'attaccante albanese realizza 7 goal nella prima stagione e 6 nella seconda e ultima. Tare entra nel cuore dei tifosi rossoblù per la sua grande professionalità e per la rete, inutile ai fini della promozione con la rimonta dei ducali a ritorno, realizzata nel derby sentitissimo contro il Parma il 14 giugno 2005 nello spareggio per andare in Serie A.

L'esperienza al Bologna termina nel 2005. A far squillare il telefono di Igli Tare è il presidente della Lazio Claudio Lotito, che gli propone un contratto e gli prospetta il ruolo di alternativa di lusso nella squadra allenata da Delio Rossi. L'albanese va a completare il reparto d'attacco con Tommaso Rocchi, Paolo Di Canio, Goran Pandev, Simone Inzaghi e Roberto Muzzi.

All'ombra del Colosseo, Igli Tare disputa le ultime tre stagioni prima di appendere gli scarpini al chiodo e intraprendere la vita da dirigente. Nella sua prima annata mette a segno tre goal contro Empoli, Siena e Ascoli. Proprio contro i marchigiani, l'8 gennaio 2006, realizza una delle reti più belle della sua carriera: sul cross da destra di Oddo, il classe 1973 controlla la sfera e la colpisce con una splendida rovesciata, sorprendendo il portiere avversario. A dicembre 2007, Tare torna al goal nel pari col risultati di 2-2 contro il Palermo: è il canto del cigno dell'attaccante albanese. L'ultimo sigillo della carriera arriva tre settimane più tardi a Napoli negli ottavi di Coppa Italia.

Nell'estate 2008, Tare decide di ritirarsi ma resta alla Lazio per iniziare un nuovo percorso in vesti dirigenziali.

"Dopo la carriera da calciatore ero convinto che sarei rimasto in questo mondo, non sapevo se da dirigente o da allenatore. La mia vita sarebbe comunque rimasta legata al calcio. Questo sport è stato un punto di riferimento e, quando ero giocatore, la pensavo in maniera diversa rispetto agli altri. Ero interessato a ciò che avveniva al di fuori del campo, mi incuriosiva la gestione di una società e ciò mi ha aiutato molto nel corso della mia carriera".

Igli Tare ha realizzato il sogno di diventare calciatore. Partito dalla sua Albania, il classe 1973 si è costruito un percorso lungo e faticoso che lo ha portato a togliersi tante soddisfazioni come giocare la Champions League, indossare la fascia da capitano della sua nazionale e giocare accanto a leggende come Roberto Baggio e Pep Guardiola.