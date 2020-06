Ighalo resta al Manchester United: prolungato il prestito fino a gennaio

Odion Ighalo rimarrà al Manchester United fino al 31 gennaio 2021: allungato il prestito dallo Shanghai Shenhua che sarebbe scaduto a fine stagione.

Il futuro di Odion Ighalo sarà ancora con la maglia del , almeno quello prossimo: arrivato a gennaio in prestito dallo Shanghai Shenhua fino al termine della stagione, il nigeriano giocherà in oltre il limite inizialmente previsto.

E' ufficiale, infatti, il prolungamento del prestito fino al 31 gennaio 2021 che consentirà a Solskjaer di avere un'alternativa in più in attacco in occasione della ripartenza della Premier League, fissata per il 17 giugno.

Per Ighalo l'impatto con i 'Red Devils' è stato più che positivo: 4 le reti messe a segno (contro , LASK Linz e ) che hanno convinto il manager norvegese e la dirigenza a puntare nuovamente su di lui.

Da giovanissimo, il classe 1989 vestì anche la maglia dell' con cui realizzò una sola rete nella stagione 2008-2009, prima di una serie di prestiti tra (Granada) e (Cesena). Al la definitiva consacrazione, proseguita in e premiata con la chiamata del Manchester United in inverno.