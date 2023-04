Ronaldo segna, ma il capocannoniere resta Ighalo: l'ex Udinese che si è preso l'Arabia Saudita

L'attaccante con un passato in Italia, tra Udinese e Cesena, ha una media spaventosa con l'Al-Hilal: è in vetta alla classifica marcatori.

All'86' della finale del Mondiale per Club, sul risultato di 5-3 per il Real Madrid, Ramon Diaz effettua un altro cambio: fuori Moussa Marega, dentro Odion Ighalo. Un nome che ricorda qualcosa, agli spettatori italiani della sfida del "Moulay Abdallah": certo, sì. La Serie A: ha un passato in massima serie, vero. E se fa strano vederlo accostato a Cristiano Ronaldo, in Arabia Saudita, fidatevi: c'è un motivo.

Torniamo indietro di qualche anno. Nel 2008 l'Udinese lo acquista per quasi 2 milioni di euro dal Lyn Oslo, club norvegese che lo ha scoperto dopo i primi anni in Nigeria. Gioca poco, ma segna all'ultima giornata di campionato, in un Udinese-Cagliari 6-2. L'ultimo goal.

Da lì in poi i prestiti: al Granada e al Cesena. Quindi, nel 2014, la cessione al Watford e il viaggio in giro per il mondo: nel gennaio del 2017, la carriera di Ighalo sembra già al tramonto. Si trasferisce in Cina, allo Changchun Yatai, prima di vestire la maglia dello Shanghai Shenhua. E succede qualcosa.

Perché il mondo del calcio si interroga sul perché, all'ultimo giorno di mercato di gennaio del 2020, il Manchester United abbia scelto di puntare su di lui, pur in prestito. I motivi sono semplici: serviva una punta, dopo l'infortunio di Marcus Rashford. Ola Gunnar Solskjaer non ci pensa due volte e accoglie con entusiasmo il suo nuovo centravanti: "E' un giocatore esperto, ci darà un'opzione in più lì davanti". La fortuna non lo ha assistito.

Anche perché sappiamo tutti com'è andata: il Covid, il Lockdown e tutto il resto. Il prestito viene prolungato fino a gennaio 2021, ma a febbraio vola in Arabia Saudita, all'Al-Shabab. E veniamo al presente: perché nel massimo campionato saudita Ighalo ritrova goal e sorrisi, anche con la maglia dell'Al-Hilal, squadra che gli ha permesso di diventare, attualmente, il capocannoniere della competizione.

Ha segnato 16 reti (in 18 gare), come Talisca dell'Al-Nassr: Cristiano Ronaldo ne ha fatte 11 in 9 partite. Media sensibilmente superiore, ma eccolo: è lì, in vetta alla classifica dei capocannonieri della Saudi Pro League. L'ex Udinese che ha conquistato l'Arabia, dopo tante sorprese.