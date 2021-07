Idolo d’Oltremanica, ribelle in Italia: le due vite del ‘vulcano’ Di Canio

Mai avvezzo ai compromessi, Paolo Di Canio è riuscito a conquistare il cuore dei tifosi britannici mentre in Italia ha sempre fatto discutere.

Sempre al massimo, senza mai rallentare. In campo e nella vita, Paolo Di Canio non ha mai amato le mezze misure e accettato compromessi. Forse per questo in tutte le piazze in cui ha vissuto un segmento della sua carriera ha lasciato un segno, nel bene o nel male. ‘Er Pallocca’ (il "cicciottello"), soprannome affibbiatogli da giovane per quelle forme un po’ rotonde causate dalla passione per la Coca Cola e il cibo, non ha mai abbassato la testa ma è spesso arrivato allo scontro.

Di Canio ha vissuto una doppia vita calcistica, dai contorni ben definiti. A fare da spartiacque un’estate, quella del 1996. La svolta arriva con la fine dell’avventura al r e in Serie A (prima del ritorno nel 2004 alla Lazio), con un girovagare tra le più importanti piazze italiane in cui il talento romano colleziona gol, successi e diatribe e il passaggio nel Regno Unito , e l’arrivo al Celtic Glasgow . L’esperienza scozzese fa da apripista a un percorso che lo porta dritto dritto nel cuore dei tifosi britannici.

Un talento smisurato e la passione viscerale per la Lazio erano gli ingredienti giusti per una lunga storia d’amore. Paolo, quarto figlio della famiglia Di Canio , nasce e cresce al Quarticciolo, in una famiglia di dichiarata fede romanista. Lui ha l’aquila e i colori biancocelesti nel cuore. Una passione viscerale, che lo spinge a seguire il club biancoceleste in incognito in casa e in trasferta insieme al tifo organizzato nel periodo in cui milita nel settore giovanile.

Poi la grande chance in prima squadra, dopo il prestito alla Ternana guidata da D’Amico, con il goal nel derby contro la Roma con tanto di esultanza sotto la curva giallorossa. Un affronto che solamente una leggenda laziale del calibro di Giorgio Chinaglia aveva osare fare in precedenza. Ben presto l’idillio tra Di Canio e la Lazio si conclude: il presidente Calleri lo cede alla Juventus , con il calciatore che viene etichettato come traditore dai tifosi biancocelesti. Una scelta, quella di passare in bianconero, mai digerita dal popolo laziale, che rivedeva in Di Canio un calciatore innamorato della maglia del club capitolino e un vero e proprio tifoso in campo, come ai tempi di ‘Long John’.

Dopo aver lasciato Roma e la Lazio , Di Canio inizia a peregrinare in giro per l’Italia tra una maglia prestigiosa e l’altra. Resta tre anni alla Juventus , ma è costretto a lasciare il club bianconero a causa dei cattivi rapporti con Giovanni Trapattoni , che - a suo dire - lo fa giocare poco. Nonostante il successo della Coppa UEFA 1992-1993 , la convivenza tra il romano e il Trap non è più gestibile e dopo due anni di dissidi si trasferisce al Napoli . Con la maglia del club partenopeo, Di Canio è protagonista di un’ottima stagione, trascinando la squadra di Marcello Lippi fino all’insperata qualificazione in Europa, arrivata grazie al gol firmato dallo stesso attaccante a Foggia nell’ultima giornata. All’ombra del Vesuvio non riesce a guadagnarsi la conferma ed è costretto a salutare dopo appena un anno.

Di Canio è ancora sotto contratto con la Juventus ma non ha alcuna intenzione di tornare in bianconero. Forse sarà stato il gol di sinistro a Sebastiano Rossi dopo i dribbling su Maldini e Baresi a convincere il presidente del Milan Berlusconi ad approfittarne e portarlo in rossonero alla corte di Capello per 9 miliardi di lire. Anche a Milano non scocca la scintilla con tifosi e squadra, ma ancora una volta Di Canio finisce per dover cambiare casacca a causa del rapporto burrascoso con l’allenatore. L’episodio chiave accade a cavallo tra le due stagioni in rossonero: il Milan va in tournée in Indonesia con i giocatori meno impegnati e Di Canio arriva allo scontro verbale (e quasi fisico) con Capello , reo di non farlo giocare nemmeno nelle amichevoli. Nell’annata successiva, l’attaccante gioca pochissimo e nell’estate ’96 decide di cambiare aria e volare in Scozia .

Ad attenderlo c’è il Celtic e una vita tutta nuova. Oltremanica, la vita di Paolo Di Canio cambia completamente. Alla prima stagione conquista il cuore dei tifosi del club biancoverde a suon di prestazioni da urlo e non a caso viene nominato giocatore dell’anno del campionato scozzese. Grazie all’attaccamento alla maglia e la voglia di lottare e non mollare mai, ben presto Di Canio diventa un vero e proprio idolo delle folle. Le ottime performance, unite a qualche dissidio con la dirigenza del Celtic , accusata di non voler investire per colmare il gap con i rivali storici dei Rangers, spingono Di Canio dopo appena un anno verso la Premier League: è lo Sheffield Wednesday a puntare su ‘er Pallocca’.

Nel Regno Unito, il classe 1968 trova un calcio che calza a pennello con le sue caratteristiche da lottatore e leader tecnico. È di 12 reti lo ‘score’ al termine della prima stagione nel campionato inglese, un risultato estremamente positivo. Ma Di Canio ci ricasca all’inizio della stagione successiva, esattamente il 26 settembre 1998: protesta contro l’arbitro Paul Alcock , che estrae il cartellino rosso, e finisce per spingere il direttore di gara, mandandolo a terra. Un gesto che gli costa 11 giornate di squalifica e le aspre critiche dei media inglesi.

A dicembre, Di Canio si trasferisce a Londra: è il West Ham a puntare fortemente su di lui nonostante gli attacchi della stampa. Con la maglia degli Hammers , Paolo vive una seconda giovinezza come calciatore e come uomo: conquista il titolo di capocannoniere e riceve il premio Fair Play per l’episodio del 18 dicembre contro l’ Everton , quando l’ex Lazio ferma il gioco a porta spalancata e non segna per permettere allo staff medico dei Toffees di soccorrere il portiere avversario, a terra. L’espiazione dell’episodio con Alcock e un’immagine tutta nuova offerta a tifosi e media, che ora esaltano l’uomo Paolo per la prima volta. Di Canio entra direttamente nel cuore dei tifosi del West Ham e non ne uscirà più. Un amore per gli ‘Hammers’ che lo spinge a rifiutare a Natale del 2001 la proposta di Sir Alex Ferguson di passare al Manchester United .

“Quando ero al West Ham nel 2001, il giorno di Natale mi arrivò una telefonata all’ora di pranzo. Risposi e dall’altro lato della cornetta udii una voce cupa con l’accento scozzese. Dissi in inglese ‘Chi parla?’ Mi sentii rispondere: ‘Sono Alex’. ‘Alex chi?’ ‘Alex Ferguson’. Risposi con parolacce in italiano, perché pensavo fosse lo scherzo di un amico. Non potevo credere che Alex Ferguson potesse chiamare me, a Natale. Invece, lui continuò a parlare e la cosa diventò seria: ‘Vuoi venire da noi?’ ‘I can’t! È un grande onore, ma voglio restare al West Ham e chiudere la mia carriera qui!’”

Un anno più tardi la scena si ripete e Di Canio ribadisce il no a Ferguson . All’età di 35 anni passa al Charlton , prima del ritorno in Italia e alla sua Lazio , con alcune migliaia di tifosi ad aspettarlo nell’agosto 2004, a quattordici anni di distanza dall’arrivederci.

Paolo ‘The Volcano’ , come viene soprannominato in Gran Bretagna, rinuncia a gran parte del suo stipendio per tornare in biancoceleste e trascina la Lazio : altro gol in un derby e altra esultanza ‘da sfida’ sotto la Curva Sud nel 3-1 del 6 gennaio 2005, proprio come la stracittadina del gennaio 1989. Lascerà il club capitolino per i dissidi con il presidente Lotito , prima di concludere la carriera alla Cisco Roma.

Di Canio torna in Inghilterra, ma questa volta nelle vesti di manager, prima alla guida dello Swindon Town , conquistando la promozione in League One , e poi col Sunderland . Un richiamo verso la terra del ‘football’ a cui il romano non ha saputo dire di no. Una scelta quasi naturale di un personaggio senza mezze misure, che non è mai riuscito a farsi amare completamente in Italia ma che è diventato un eroe nella patria del calcio.