Origi verso il Milan, Klopp: "Avrà successo, è e sarà per sempre una leggenda del Liverpool"

Ci sono tre goal nella carriera di Divock Origi che si intrecciano profondamente alla storia del Liverpool: la doppietta al Barcellona nella gara di ritorno delle semifinali, ad Anfield, e la rete al Wanda Metropolitano contro il Tottenham in finale. Tutte, ovviamente, nella Champions League vinta dei Reds nel 2019.

A giugno il contratto che lo lega al Liverpool, però, scadrà e l'attaccante belga classe 1995 sarà libero di accordarsi con qualcunque squadra.

Stando a quanto riportato da The Athletic negli scorsi giorni, tra queste ci sarebbe anche il Milan, che avrebbe già raggiunto un'intesa con lo stesso Origi per il suo arrivo in estate.

Jurgen Klopp, allenatore dei Reds, non ha mai smesso di sottolineare la sua importanza in formazione, nonostante non sia titolarissimo, e intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima di Premier League ha parlato della situazione dell'attaccante.

"Mi aspetto che Divock riceva un'accoglienza speciale: è e sarà per sempre una leggenda del Liverpool, nonché uno dei giocatori più importanti che io abbia mai avuto".

Il suo futuro, anche se non ancora in termini ufficiali, sarà altrove.

"Sembra stano visto il numero di partite disputate, ma per me è stata una gioia lavorare insieme a lui: ovunque andrà avrà successo, è sicuro. E' un giocatore e un ragazzo eccezionale: sarà dura quando se ne andrà".