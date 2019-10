Icardi si è preso il PSG: 5 goal in 376 minuti

Il caos con l'Inter sembra un lontano ricordo: Mauro Icardi al PSG si sta prendendo la scena a suon di goal (5 in 6 gare) e si avvicina al riscatto.

Ritrovata la forma, Mauro Icardi non si ferma più. Il si gode l'attaccante argentino, arrivato in estate dall' e che a suon di goal sta prenotando il riscatto per la prossima estate.

Maurito, con la doppietta rifilata al Bruges in Champions, si conferma in stato di grazia: il bottino attuale, aggiornato con la notte da urlo vissuta in , recita 5 goal in 6 partite (376' giocati).

Arrivato in punta di piedi e tra lo scetticismo generale, Icardi ha saputo prendersi il PSG integrandosi gradualmente nei meccanismi voluti da Tuchel: panchina iniziale, poi qualche acciacco ed infine l'esplosione anche all'ombra della Tour Eiffel.

Il caos vissuto da separato in casa all'Inter sembra un lontano ricordo: l'Icardi 2.0 si sta confermando bomber di livello assoluto anche al di fuori dei nostri confini, riuscendo a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche al cospetto di compagni di reparto 'monstre' come Mbappè, Neymar e Cavani.

Tre goal in 3 presenze in Champions, due reti in altrettante apparizioni in : , Bruges, Angers e le sue vittime, ma sul taccuino Maurito ne ha senza dubbio delle altre.