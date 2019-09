Icardi al PSG, c'è l'accordo con l'Inter: visite nel pomeriggio

Mauro Icardi cammina a passo spedito verso il PSG. L'accordo con l'Inter è stato raggiunto; dopo pranzo Maurito partirà per Parigi.

Mauro Icardi ha raggiunto l'accordo con l' per il rinnovo del contratto: base fondamentale per poter sbarcare al in prestito con diritto di riscatto. Accordi stabiliti e giocatore in partenza verso le ore 15 da Milano: direzione Parigi.

Lo riporta Mohamed Bouhafsi, noto esperto di mercato di 'RMC Sport'. Le visite mediche saranno nel pomeriggio, dopo l'arrivo del giocatore argentino in . Orientativamente attorno alle 17.

A questo punto il trasferimento potrebbe saltare solo di fronte ad un nuovo clamoroso colpo di scena. 'Sky Sport' rivela anche le cifre e la modalità finale che Inter e PSG stanno concordando per l'affare: prestito con diritto di riscatto per un totale di 70 milioni di euro.

Il rinnovo di contratto con l'Inter sarà firmato contestualmente al nuovo contratto con il PSG, non prima. Restano da limare soltanto pochi dettagli che ballano ancora tra le due società.

Dopo due mesi di chiacchiere ma anche di immobilismo nella pratica, l'Inter chiude (o per lo meno sembra chiudere) la cessione di Mauro Icardi proprio all'ultimo giorno di mercato.