Ibrahimovic-Zebina 'thrilling': dalla rissa in allenamento al gesto della pistola

Dopo la violenta rissa in allenamento con la maglia della Juventus, Ibrahimovic e Zebina si ritrovano in Ligue 1 e sono di nuovo scintille.

Un carattere sicuramente difficile da gestire, che pochi hanno avuto il coraggio di sfidare: Zlatan Ibrahimovic è anche questo. Un campione sopra le righe, una personalità esagerata sotto ogni punto di vista: nella 'lista nera' dello svedese c'è sicuramente il nome di Jonathan Zebina, con cui in passato ha avuto diversi scontri.

Tutto nasce nel 2006 con la maglia della , quando i due erano compagni di squadra nella formidabile corazzata di Capello. Il difensore francese entra duro su Ibra in allenamento, che la prende male: i due vanno faccia a faccia e ne nasce una violenta rissa.

Altre squadre

Come lo stesso Ibrahimovic riferirà poi nella sua autobiografia, Zebina ebbe la peggio al primo accenno di una testata: il colosso svedese lo colpì al volto e lo mandò a terra, ko. Risultato? "Lo vidi due ore dopo in sala massaggi con il ghiaccio premuto sulla faccia, avrebbe avuto un occhio nero per un pezzo".

Qualche anno dopo andò in scena il secondo atto, questa volta in , dove i due si ritrovarono in un - del 2013: al momento della sostituzione Zlatan andò verso la panchina e fece il gesto della pistola puntando proprio verso Zebina.

Un comportamento che fece discutere per intere settimane e che la commissione disciplinare della LFP non accettò, giudicandolo minaccioso a tal punto da convocare lo stesso attaccante svedese per chiedergli spiegazioni.

Storie di scintille mai spente, rancori mai sotterrati: Zebina nella lista dei 'nemici', Ibra non dimentica. Affatto.