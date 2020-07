Ibrahimovic, seconda gioventù: "Sono come Benjamin Button"

Dopo la doppietta alla Sampdoria, Zlatan Ibrahimovic si carica: "Sono sempre stato giovane, mai vecchio... Dicono che sono stanco? Mi sto scaldando".

Zlatan Ibrahimovic non molla un colpo. Anche a 39 anni quasi da compiere, il fuoriclasse svedese decide. 9 goal in dal suo arrivo al , una mentalità nuova. E ancora tanto da dare, come ha affermato a 'Milan TV'.

"Speriamo di poter continuare così, ho la forza per fare gol. Mi dicono che sono vecchio e mi stanco, ma mi sto solo riscaldando. Sono come Benjamin Button, sono sempre stato giovane, mai vecchio".

Ibra ha anche parlato della situazione in casa rossonera, della grande fiducia che si respira nell'ambiente e dell'andamento della squadra dal suo arrivo - e da quello di Stefano Pioli.